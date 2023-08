Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 12 agosto 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi 12 agosto

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 10 agosto 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 12 agosto 2023: la lista completa

Rai 1

18:45 Reazione a catena

20.00 Tg1

20:35 Techetechetè

21:15 Benedetta Primavera

Rai 2

18:10 Mondiali di ciclismo

20:30 Tg2

21:00 Tg2 Post

21:20 L’ultima ossessione del Dottor Beck 1a Tv

23:00 Tg2 dossier

Rai 3

ore 19:30 TG Regione

20:00 Blob

20:30 Illuminate – Alda Merini

21:20 Agente 117 al servizio della Repubblica – Missione Cairo

23:25 I nostri fantasmi

Canale 5

18:45 Caduta libera

20:00 Tg5

20:30 Paperissima Sprint

21:30 Guinness Lo show dei record

1:00 tg5

Italia 1

18:00 Bari – Parma

21:00 Cagliari – Palermo

23:50 Mr Bean’s Holiday

Rete 4

ore 20:00 Tempesta d’amore 1a Tv

20:30 Controcorrente

21:30 Troppo forte

23:45 Un sacco bello

La7

20:00 Tg La7

20:30 In Onda

21:15 Eden

Tv8 (Sky 125)

20:00 4 Ristoranti 8×01

21:15 Una notte a Torino

21:30 4 Hotel 5×06

22:45 4 Ristoranti 7×14

Nove (Sky 149)

ore 19:45 Only Fun Comico show

21:25 Pietro Maso – Io ho ucciso

Le Serie Tv in chiaro

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Mina Settembre 2×01-02

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Mina Settembre 2×01-02 Warner Tv (ch 37 dtt 54 Tiùsat) ore 21:30 Fringe s.3

(ch 37 dtt 54 Tiùsat) ore 21:30 Fringe s.3 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Squadra Speciale Invisibili 1×01-02

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 Squadra Speciale Invisibili 1×01-02 Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:00 Harry Wild – La signora del delitto 1×01-02

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:00 Harry Wild – La signora del delitto 1×01-02 Mediaset Extra (ch. 55 dtt 17 Tivùsat 163 Sky) 21:15 Anni ’50 1×01-02

Le Serie Tv sui Canali Sky

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Billions 7×01 1a tv

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Sky Serie (ch. 112 ) 21:10 L’amore e la vita – Call the Midwife 6×07-08 1a tv

(ch. 112 ) 21:10 6×07-08 1a tv Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 Vera 3×02

(ch. 114) ore 21:15 MTV (ch 131) ore 20:00 Teen Wolf (maratona)

I film stasera in tv sabato 12 agosto

I film in chiaro

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Into the forest

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 The Score

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) 21:10 Alessandra un grande amore e niente più

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 La commessa

TwentySeven (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:15 Scoop

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:05 La casa tra le montagne – Ritorno a casa

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 La moglie vergine

Italia 2 (ch. 49 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:15 Il treno

I film su Sky stasera

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 La macchina infernale

(ch. 301) ore 21:15 Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Forever Young

(ch. 302) ore 21:15 Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 I delitti del BarLume – Resort paradiso

(ch. 303) ore 21:15 Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Troppo Cattivi

(ch. 304) ore 21:00 Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Escape Plan

(ch. 305) ore 21:00 Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Intrigo La nemica del cuore

(ch. 306) ore 21:00 Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Un principe tutto mio 5

(ch. 307) ore 21:00 Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Casa Howard

(ch. 308) ore 21:00 Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Un weekend da bamboccioni 2

Show, Sport e documentari: cosa c’è stasera in tv?