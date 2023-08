Bayahibe: a Valmontone l’area benessere più grande d’Italia

Di seguito, il comunicato stampa inviato dal parco acquatico MagicSplash di Valmontone su Bayahibe, l’area benessere più grande di Italia.

A Valmontone la più grande area benessere di Italia: i dettagli

A testimoniare il notevole successo di MagicSplash, il nuovo parco acquatico di MagicLand, è il lancio di Bayahibe, la più grande area dedicata esclusivamente al benessere d’Italia (oltre 1000 mq).

L’inaugurazione di oggi è stata onorata da Maria Giovanna Elmi, unica intrattenitrice donna capace di incantare il pubblico di tutte le età. La sua selezione da parte della direzione è stata sicuramente una mossa saggia, visto che Maria Giovanna è associata nell’immaginario collettivo a estati calde e vitali.

“Ho accettato subito l’invito – dichiara la Elmi – perché l’acqua è sempre stata il mio elemento naturale e, dopo aver visitato questo spazio, ne sono rimasta colpita. Ci sono un’enorme vasca idromassaggio, una favolosa laguna benessere con molteplici postazioni idromassaggio, cascate e bocchette geyser disseminate su una spiaggia di sabbia bianca davvero incantevole che non si surriscalda mai, permettendo alle persone di camminare a piedi nudi senza alcun rischio di scottature!”

Il nome “Bayahibe” è stato preso in prestito da un villaggio di pescatori, affacciato su una delle spiagge più belle dei Caraibi, caratterizzato da sabbia chiara e farinosa, acqua cristallina e alte palme da cocco. Tra l’altro questo stesso paradiso tropicale è stato riprodotto all’interno del parco, ove è presente una finta spiaggia (Playa del sol) con le stesse “fattezze” dell’originale che regala per qualche mese un paesaggio marino a Valmontone e la possibilità di farvi un bagno a chi vi giunge o vi risiede. Tra le tante caratteristiche e servizi, è da evidenziare che il parco è “plastic free” ed è inoltre organizzato affinché tutti possano accedere alle sue attività di intrattenimento (ad esempio i diversamente abili oltre a trovare lettini a loro dedicati, possono anche usufruire di speciali sedie a rotelle per potersi muovere liberamente sulla sabbia e per accedere alla piscina).

Dunque, l’ampio parco acquatico MagicSplash è finalmente completo. È attivo da poche settimane, ma vanta già numeri da record difficilmente eguagliabili: si estende su una superficie pari a oltre sette campi da calcio (40.000 metri quadrati), è abbellito da più di sedicimila piante tropicali, è caratterizzato da una spiaggia di diecimila metri quadrati composta da cinque tonnellate di sabbia. La piscina principale genera alcune delle onde più grandi d’Europa, mentre le adiacenti piscine per bambini mantengono l’acqua a una profondità di soli venti centimetri. Innumerevoli scivoli dedicati ai bambini sono presidiati da un team di tre giovani e abili bagnini per ogni scivolo, per un totale di oltre cinquanta unità per garantire un utilizzo sicuro.

L’accesso all’area benessere è riservato ai maggiori di sedici anni.

MagicSplash, adiacente a MagicLand, si trova a Valmontone, a pochi chilometri dal capoluogo, lungo l’autostrada Roma-Napoli.