Valmontone. Dal 14 luglio apre MagicSplash,il nuovo Parco Acquatico di MagicLand!

Di seguito, info e dettagli su MagicSplash, il nuovo parco acquatico di MagicLand a Valmontone.

Tutte le info e i dettagli su MagicSplash

MagicLand, la capitale del divertimento, raddoppia il divertimento. Apre MagicSplash, il nuovo parco acquatico che dal 14 luglio offrirà comfort, divertimento, refrigerio e relax in un ambiente a tema caraibico unico ed esclusivo.

Si potrà accedere al nuovo parco acquatico sia da un accesso dedicato, dotato di un nuovo ampio parcheggio di oltre 400 posti auto, come anche dall’interno di MagicLand, acquistando un biglietto combinato.

MagicSplash conta da subito con elementi che lo rendono unico nel suo genere. Innanzitutto occupa una enorme superficie di quasi 40.000 metri quadrati, l’equivalente di 7 campi da calcio, dove sono state piantumate oltre 16.000 piante tropicali tra cui 100 palme alte oltre 5 metri e poi banani, bambù, e tantissime altre piante esotiche.

MagicSplash vuol dire tanto spazio e comfort

Infatti al suo interno offre una vera e propria spiaggia – Playa del Sol – di quasi 10.000 metri quadrati che ha richiesto ben 5.000 tonnellate di sabbia (ci sono voluti 140 camion per trasportarla tutta). Ma non è una sabbia qualsiasi. Infatti è stata accuratamente selezionata per essere bianchissima e per non surriscaldarsi al sole. Quindi grande comfort a MagicSplash e niente scottature ai piedi neanche per quelli dei più piccoli. Questa grande spiaggia è stata equipaggiata con ombrelloni in paglia naturale e tanti comodi lettini. Anche in questo caso si è prestata grande attenzione al comfort: gli spazi tra un ombrellone e l’altro sono ampissimi (oltre 10 metri quadri), ben superiori a quelli normalmente disponibili negli stabilimenti balneari.

MagicSplash vuol dire divertimento

Innanzitutto grazie a Onda del Caribe, una piscina ad onde di 2.000 metri quadri (l’equivalente di 5 campi da basket, la più grande del Centro Sud Italia) che genera incredibili onde che raggiungono oltre 1 metro e mezzo di altezza.

Per i bambini c’è Tiki Bay, un playground acquatico con 6 scivoli, alto 12 metri (come un palazzo di 3 piani) all’interno di una piscina di quasi 1.000 metri quadrati con acqua alta solo 20 cm; c’è poi Laguna Tiburon, uno spray park per i più piccoli ed anche Cala Tortuga, un altro gruppo di scivoli acquatici per tutta la famiglia.

MagicSplash vuol dire relax, wellness e esclusività

Per gli amanti del benessere, e per chi cerca anche quiete e relax, a partire da metà luglio arriva Bayahibe, una enorme vasca idromassaggio ed una splendida wellness pool di oltre 400 metri quadrati dotata di getti cervicali, idromassaggi e botti idromassaggio, sedute effervescenti ed anche una spiaggia effervescente, per un’esperienza piacevole e rilassante in un’oasi di pace! Per garantire maggiore privacy e relax, l’accesso a questa area sarà consentito solo ai maggiori di 16 anni.

Per chi vuole godere di maggiore privacy e relax c’è Playa Paraiso, un’area ad accesso riservato per coloro che vorranno affittare per un giorno una delle 6 Cabanas, pittoresche strutture in legno e paglia naturale, ognuna con una propria spiaggia privata e dotate di tutti i comfort come frigorifero con bibite a disposizione, divanetti, cassetta di sicurezza privata, lettini e teli mare. Due Cabanas sono anche dotate di vasca idromassaggio privata.

MagicSplash vuol dire sicurezza e igiene

Per garantire la migliore esperienza possibile 35 tra bagnini e assistenti bagnanti vigileranno sull’incolumità dei presenti. Per l’accesso alla piscina ad onde i bambini di altezza inferiore ai 120 cm dovranno essere sempre accompagnati dai genitori ed inoltre verrà sempre richiesto loro di indossare un giubbotto salvagente messo a disposizione gratuitamente.

All’interno di tutto il parco è anche vietato fumare, ad eccezione che in una area adibita e segnalata.

Per ultimo a MagicSplash non è consentito introdurre cibi e bevande che possono solo essere acquistati e consumati nelle aree stabilite.

MagicSplash vuol dire ristoro

Numerosa e vasta l’offerta di ristorazione che si sviluppa in vari chioschi che offrono hamburger, pizza, hot dog, insalate, panini, macedonie, granite, cremosi gelati dolci e snack, bibite fresche, gustosi cocktail e succhi di frutta. Sempre presenti menù vegetariani e per celiaci.

MagicSplash vuol dire tanti servizi

Avete dimenticato il costume da bagno? Nessun problema, c’è il Bazar Del Mar, un negozio di articoli da spiaggia fornito di ogni necessità.

MagicSplash ha anche pensato alle persone diversamente abili. Questi oltre a trovare lettini a loro dedicati, potranno anche usufruire di speciali sedie a rotelle per potersi muovere liberamente sulla sabbia e per accedere alla piscina.

Presente anche un punto di primo soccorso costantemente presidiato da personale sanitario.

Calendario, orari di apertura e biglietti

MagicSplash sarà aperto tutti i giorni fino al 10 settembre con orario dalle 10 alle 18 in bassa stagione e dalle 10 alle 19 in alta stagione. I biglietti potranno essere acquistati alle biglietterie fino ad esaurimento. Per assicurarsi l’ingresso si consiglia quindi di acquistarli sul sito magicsplash.magicland.it a partire da 14,90€ per l’intera giornata o a partire da 9, 90 con ingresso alle ore 14.

Numerose le possibilità per combinare la visita a MagicSplash ed a MagicLand: biglietto per entrambi i parchi valido 2 giorni, biglietto giornaliero MagicSplash e serale MagicLand, biglietto pomeridiano MagicSplash e serale MagicLand.

“MagicSplash, è una ineguagliabile ed imbattibile destinazione per chi cerca divertimento e relax durante i caldi mesi estivi” – dichiara Guido Zucchi, CEO di MagicSplash e MagicLand. “MagicSplash ha richiesto un investimento di ben 15 milioni di euro e fa parte di un ambizioso piano di rilancio avviato nel 2019, a seguito dell’acquisizione di MagicLand da parte di Pillarstone Italy, che ha permesso l’apertura dell’area Tonga, dell’area Old West, l’introduzione di tante nuove attrazioni (Nui Lua, Motorgiungla, Jungle Camp, Haunted Hotel e Dungeon, Wild Rodeo, Baby Ranch, Cosmo Academy Planetarium, Gattobaleno Time Machine, Magic Boat ed il teatro Music Hall). Grazie a questo importante impegno finanziario MagicLand, il Parco Divertimenti più visitato del Centro-Sud Italia, a MagicSplash diventa un imbattibile polo di attrazione per il turismo ed il divertimento.”

Orari e apertura del parco

Per maggiori informazioni sugli orari, i biglietti e gli eventi:

