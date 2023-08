Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e in seconda serata di oggi, 3 aprile 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 8 agosto 2023, in onda in prima e in seconda serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 8 agosto 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Queen Bees Emozioni senza età

23:20 TG1 Sera

23:25 Mia figlia

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Momenti di trascurabile felicità

23:05 Bar Stella – Puntata del 02/12/2022

00:08 Meteo 2

00:15 The way back

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via Dei Matti n°0 – Barbara Casini, Raffaello Pareti e Francesco Petreni – Puntata del 11/11/2022

20:50 Un posto al sole – EP6257

21:20 Filorosso

00:00 TG3 Sera

00:10 Meteo 3

00:15 Protestantesimo – “Tra scienza e fede” – 06/08/2023

Rete 4

20:30 Controcorrente – Estate

21:25 Le Piccole Cose – East New York

22:20 Situazioni Esplosive – East New York

23:22 Conspiracy – la Cospirazione

Canale

20:00 Tg5

20:21 Meteo.It Tg5 20

20:22 Paperissima Sprint Estate

20:45 Trofeo Silvio Berlusconi – Monza – Milan

23:30 X-People

00:15 Tg5

00:49 Meteo.It Tg5 Notte

00:50 Paperissima Sprint Estate

Italia 1

20:30 Paparazzi – C.S.I. Miami

21:20 Horizon Line – Brivido Ad Alta Quota

23:16 Snakes On A Plane

01:20 Ritorno A Casa – Caccia Alla Spia – The Enemy Within

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda Estate

23:15 Donnie Darko

TV8

20:10 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 La famiglia Addams

23:20 La famiglia Addams 2

NOVE

20:35 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:40 Hanna

23:35 Hamlet

00:45 Jeffrey Epstein – Chi ha ucciso il mostro?

20 — Venti

20:13 La Turbolenza del Polpettone – The Big Bang Theory II

20:36 La Spedizione Monopolare – The Big Bang Theory II

21:04 I Vichinghi

23:19 Rise Of The Legend – la Nascita della Leggenda

01:54 La Formula Definitiva – The Last Ship II

Rai 4

20:32 Criminal Minds VII ep.19

21:20 Dark Spell – Il maleficio

22:57 Infamous – Belli e dannati

00:37 Anica appuntamento al cinema

00:40 Narcos: Mexico S2E7 – Verità e riconciliazione

Iris

20:05 Spiriti Nella Notte – Walker Texas Ranger III

21:00 Lo Sperone Insanguinato

22:51 Sceriffo Senza Pistola

00:37 Un Pizzico di Fortuna

Rai 5

20:17 Ghost Town: Romagnano al Monte (Campania) – E5

21:15 The Specials – Fuori dal comune

23:05 Rock Legends: Aretha Franklin

23:29 Chez Vous Francoise Hardy

00:27 Rock Legends: Coldplay

Rai Movie

21:05 The Code

22:50 The Reach – Caccia all’uomo

00:20 Ultima notte a Warlock

Rai Premium

20:20 Volevo fare la rockstar – S1E8

21:20 Le indagini di Lolita Lobosco – S2E6 – Ultimo atto

23:15 Good Sam S1E1 – Padri e figlie

00:00 Good Sam S1E2 – L’ordine naturale

Cielo

20:10 Affari al buio

20:35 Affari di famiglia

21:20 Anaconda

Twentyseven

21:08 Insospettabili sospetti

22:54 Nudi e felici

00:44 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Mr. Write

22:25 L’amore che resta

23:55 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Padre Brown

01:10 La cucina di Sonia

01:40 La Mala Educaxxxion

La 5

20:05 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 117

21:10 Com’è Bello Far L’Amore – Romantico Italiano

23:10 Terapia di Coppia per Amanti – Romantico Italiano

01:05 Sospetto Atroce/Acque Pericolose – Al di Là del Lago

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Primo appuntamento

23:00 La clinica del pus

00:50 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:05 Ferie d’Agosto

23:10 Piccolo grande schermo

23:16 Ischia operazione amore

00:54 Camere da letto

Focus

20:00 Il Giorno Più Lungo in Asia – Dall’Alba Al Tramonto

21:05 Bolivia, Costa D’Avorio, Georgia – Strade Assassine

22:00 Sicilia, 1 – Viaggio in Italia – Tra Storia, Scienza e Natura

23:00 Ingegneria Perduta III, 1 – Ingegneria Perduta IV

00:00 Ingegneria Perduta III, 2 – Ingegneria Perduta IV

Giallo

21:10 Perception

23:35 Modern Murder – Due detective a Dresda

01:15 Nightmare Next Door

TOP Crime

20:15 Un Ragazzo Problematico – The Closer IV

21:10 Supposizioni – Law & Order: Unità Speciale Xx

22:04 Fine Dei Giochi – Law & Order: Unità Speciale Xx

22:59 Arrenditi Benson – Law & Order: Unità Speciale Xv

23:53 Vite Distrutte – Law & Order: Unità Speciale Xv

Italia 2

20:20 La Rapina – Friends

20:45 Il Prestito – Friends

21:15 Lupin III: un Diamante per Sempre – Animazione

23:20 La Ficcanaso Perfetta! – Duncanville

23:45 Nato per Gestire (Una Piccola Attività) – Duncanville

00:10 Il Piano della Thriller Company Viene Sventato – Tutti All’Arrembaggio!

00:30 Rubber Atterra Ad Amazon Lily – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

00:55 Avventura Sull’Isola delle Donne – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:25 La Piratessa Imperatrice – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:50 Il Segreto delle Gorgoni – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

DMAX

21:25 Questo strano mondo con Marco Berry

23:15 Wrestling – WWE Smackdown

01:05 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente – Carlo Magno

21:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Odissea. L’enigma Omero – 09/05/2023

22:10 Telemaco – Pt.3

23:10 Generazioni Marcinelle, memorie dal sottosuolo

00:40 Rai News Notte

Mediaset Extra

21:15 Avanti un Altro! Pure di Sera

00:35 Avanti un Altro – Story