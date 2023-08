Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e in seconda serata di oggi, 5 agosto2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 5 agosto 2023, in onda in prima e in seconda serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 5 agosto 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Techetechetè

21:15 Speciale A Sua Immagine – Veglia di Preghiera di Papa Francesco con i giovani

23:15 TG1 Sera

23:20 Le vie dell’Amicizia Ravenna – Jerash – Pompei Un ponte di fratellanza attraverso l’arte e la cultura

01:00 Che tempo fa

01:05 Mille e un libro

02:05 RaiNews24

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Il ragazzo della piscina

23:00 TG2 Dossier

23:43 Meteo 2

23:50 TG2 Storie. I racconti della settimana

00:30 TG2 Mizar

00:55 TG2 Sì, Viaggiare

01:10 TG2 Eat Parade

01:25 Appuntamento al cinema

01:30 RaiNews24

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Illuminate – Casa Mondaini

21:20 Soldati a cavallo

23:35 TG3 Sera

23:45 Meteo 3

23:50 Est

01:40 Appuntamento al cinema

01:45 Fuori Orario. Cose (mai) viste

01:55 Menocchio

Rete 4

20:30 Controcorrente

21:25 In Viaggio con Papà

23:59 Di Che Segno Sei?

02:34 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

02:52 Testarda Io – 2002

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Lo Show Dei Record

00:25 Tg5

00:59 Meteo.It Tg5 Notte

01:00 Paperissima Sprint Estate

01:47 Non è Stato Mio Figlio

Italia 1

20:30 L’ Esca – C.S.I. Miami

21:20 E.T. L’Extraterrestre

23:45 Scuola di Polizia 2: Prima Missione

01:35 Decodificato – Caccia Alla Spia – The Enemy Within

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda Estate

21:15 Eden – Un Pianeta da Salvare

00:15 Tg La7

00:25 Anticamera con vista

00:35 In Onda Estate

01:15 Like – Tutto ciò che Piace

TV8

20:45 Summer Series

22:50 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

00:00 Alessandro Borghese 4 ristoranti estate

01:00 Un sogno in affitto

02:00 Lady Killer

NOVE

21:35 Cacciatori di vergini – Ken e Barbie serial killer

01:30 Io e il mio (quasi) assassino

20 20 — Venti

20:13 L’ Aggregazione Dei Fermacapelli – The Big Bang Theory II

20:36 La Giustapposizione della Nuova Inquilina – The Big Bang Theory II

21:04 Rush Hour – Missione Parigi

23:14 Samson – la Vera Storia di Sansone

01:24 Verso Casa – The Last Ship II

02:04 Solace – The Last Ship II

Rai 4

21:21 Skyfire

23:01 Il Negoziatore

01:25 Anica appuntamento al cinema

Iris

21:00 La Preda Perfetta

23:26 Cellular

01:32 Furia Gialla

Rai 5

20:12 Io suono italiano – Il flauto all’Opera

20:47 La Via della Seta – S1E10

21:15 Elena (Teatro)

23:14 Opera – I due timidi

00:05 Rock Legends: Coldplay

00:50 Rock Legends: Neil Young

01:14 Rai News Notte

01:16 Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello

Rai Movie

21:10 Il crimine non va in pensione

22:45 Leoni

00:05 La vita che verrà – Herself

01:45 Lo sciacallo – Nightcrawler

Rai Premium

20:10 Un passo dal cielo S4E13 – Radici

21:20 Mina Settembre – S1E11 – Piccole grandi bugie

22:15 Mina Settembre – S1E12 – Mio fratello non è figlio unico

23:10 Un professore – S1E1 – Socrate

01:05 Blu Notte – Massimo, il professore di Aosta

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Amori, letti e tradimenti

23:10 Vite da pornostar

00:50 Porno Valley

01:50 Sex diaries

Twentyseven

20:03 A-Team

21:09 Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni

23:07 Beetlejuice – Spiritello porcello

00:51 Hazzard

TV2000

20:00 Speciale Giornata Mondiale della gioventù 2023

20:30 TG 2000

20:50 Speciale Giornata Mondiale della gioventù 2023

21:15 Giornata Mondiale della gioventù 2023

23:20 Speciale Giornata Mondiale della gioventù 2023

23:30 La compieta preghiera della sera

23:50 Santo Rosario

00:25 Sulla Strada

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Grey’s Anatomy

La 5

21:10 Marie Is On Fire – Tutto O Niente

23:05 L’ Ora della Verità (Di C.M. Rome), 3 – L’Ora della Verità

00:12 L’ Ora della Verità (Di C.M. Rome), 4 – L’Ora della Verità

01:19 Sacrificio D’Amore, 10

Real Time

20:20 Casa a prima vista

21:20 Royal Time

21:25 Elisabetta II: il matrimonio della gente

22:20 Royal Time

22:25 Da Lady D. a Meghan: i segreti dei matrimoni reali

23:20 La clinica del pus

01:00 The Bad Skin Clinic

Cine34

21:15 L’infermiera di notte

23:16 La liceale seduce i professori

01:05 La signora ha fatto il pieno

Focus

20:00 Predatori A Sangue Freddo – Gli Animali Più Pericolosi II

21:05 I Segreti delle Cattedrali Medievali – Unearthed

22:00 Gli Acquedotti – la Fonte della Vita

23:00 Kalahari – Collaborare per Sopravvivere, 1

00:00 Kalahari – Collaborare per Sopravvivere, 2

01:00 Hubble: 30 Anni di Scoperte – Universo Misterioso: Le Ultime Scoperte

Giallo

21:05 Le due facce della legge

23:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

01:00 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:16 Fratelli di Sangue – II Parte – The Closer III

21:10 La Signora in Giallo: la Ballata del Ragazzo Perduto

22:57 Destino di un Re – Forever

23:50 Ricordi Omicidi – Forever

00:44 Abusi Ripetuti – Law & Order: Unità Speciale XIV

Italia 2

20:20 Una Cosa Tra Noi! – The Middle

20:45 Mammapalooza – The Middle

21:15 La Zona Morta

23:20 Nurse

00:55 Detective in Gonnella – I Parte – City Hunter

01:22 Detective in Gonnella – II Parte – City Hunter

01:47 La Poetessa Perduta – City Hunter

02:12 Hunter, il Nostro Eroe – City Hunter

DMAX

21:10 72 animali pericolosi con Barbascura X

23:25 Cacciatori di fantasmi

01:50 Cacciatori di fantasmi: nella tana del diavolo

Rai Storia

20:00 Il giorno e la storia

20:20 Scritto, letto, detto: Luciano Regolo

20:30 Passato e Presente: Metternich l’arte della diplomazia

21:10 Il prato

22:55 I sogni del Lago Salato

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

00:30 Passato e Presente: Metternich l’arte della diplomazia

01:10 Italiani. Sergio Zavoli. Il dire e il fare

01:55 Bologna, 2 Agosto 1980

Mediaset Extra

21:15 Temptation Island

00:35 Caduta Libera

01:37 Tgcom24 Breaking News

01:39 Avanti un Altro Story