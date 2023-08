Incendio a Piedimonte San Germano, in fiamme circa 3 ettari di bosco

Alle ore 12:30 di oggi, 1 agosto 2023, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Piedimonte San Germano in località “Frezza” per lo spegnimento di un incendio di alta montagna che ha interessato circa 3 ettari di bosco.

Piedimonte San Germano, l’intervento dei Vigili del Fuoco

Prontamente sul luogo è giunta la squadra 3A del distaccamento di Cassino, alla quale, nel giro di poco tempo si è aggiunta la squadra AIB (Anti Incendio Boschivo) in servizio oggi e il DOS VVF (Direttoe Operazioni di Spegnimento Vigili del Fuoco) per un totale di 12 unità VVF e 4 mezzi VVF.

È opportuno precisare che Il DOS VVF è una figura altamente specializzata, ed è di fatto paragonabile agli occhi del pilota sulla terra ferma.

È l’’unica unità autorizzata a richiedere l’intervento del Canadair dei vigili del fuoco e a gestirne l’intervento fornendo al pilota, come unico e incontrovertibile interlocutore, le coordinate geografiche dell’intervento e del punto di lancio oltre che ogni utile informazione per il lavoro efficace e in sicurezza del canadair (es. presenza di ostacoli non visibili dall’alto ecc.) e delle squadre VVF operanti.

Il DOS di turno ha richiesto oggi l’intervento del Canadair che è giunto sul posto alle 15:15 ed ha lavorato per oltre 1 ora effettuando 4 lanci anche con liquido schiumogeno per domare le fiamme.

Sino all’arrivo del canadair, l’elicottero della Regione Lazio, sempre attivato dal DOS, aveva contribuito alle operazioni di spegnimento con alcuni lanci d’acqua per poi provvedere, a partire dalle 16:50 e dopo il rientro del Canadair, alle operazioni di bonifica.

Sul posto presente anche la protezione civile. Anche oggi si registra un’altra intensa giornata di lavoro per i vigili del fuoco nella lotta agli incendi boschivi.