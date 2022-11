Nel corso della serata di venerdì 12 novembre scorso, i Carabinieri della Stazione di Piedimonte San Germano, con l’ausilio dei colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cassino, hanno arrestato due uomini, un 40enne originario del cassinate e un 42enne originario del napoletano per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento.

La vicenda

I due, intenti a litigare tra loro lungo la centralissima via Carlo D’Aguanno a Piedimonte San Germano danneggiando anche alcune auto in sosta, alla vista dei militari giunti per calmarli, hanno indirizzato la loro ira contro quest’ultimi, fino al punto di colpire uno di essi ma, grazie all’immediato arrivo dei rinforzi, sono stati fermati.

Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118 per prestare le cure del caso ma i litiganti non solo le hanno rifiutate ma hanno continuato a sfogarsi contro i medici colpendo anche l’ambulanza. Al termine delle operazioni i due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari e nei prossimi giorni saranno ascoltati dall’Autorità Giudiziaria per chiarire le motivazioni del loro comportamento.

