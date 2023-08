Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 1° agosto 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 1° agosto 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 1°agosto 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Hotel Portofino – S1E3 Inviti

22:30 Hotel Portofino – S1E4 – Riscoperte

23:30 TG1 Sera

23:35 Hotel Portofino – S1E5 – Scoperte

00:25 Hotel Portofino – S1E6

01:35 RaiNews24

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Notti in bianco, baci a colazione

23:00 Bar Stella – Puntata del 29/11/2022

00:05 La stella che non c’è

01:55 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via Dei Matti n°0 – Greta Zuccoli – Puntata del 04/11/2022

20:50 Un posto al sole – EP6252

21:20 Filorosso

00:00 TG3 Linea notte estate

00:30 Meteo 3

00:35 Sorgente di vita Ritorno ad Auschwitz

01:10 Sulla via di Damasco – “Intervista a don Roberto Fiscer” – 30/07/2023

Rete 4

20:30 Controcorrente

21:25 Progetti Ambiziosi – East New York

22:30 Omicidio di Secondo Piano – East New York

23:39 Pasqualino Settebellezze

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:21 Padre Pio

01:00 X-People

01:30 Tg5

Italia 1

20:30 Fratelli di Sangue – C.S.I. Miami

21:20 Battiti Live – Radio Norba Cornetto Battiti Live

00:49 Annabelle 3

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda Estate

23:15 Arance e martello

01:10 Tg La7

01:20 L’Aria che Tira Estate

TV8

20:05 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 Balla coi lupi (ext. vers.)

00:45 Cruel Intentions

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:35 Torno indietro e cambio vita

23:05 Metti la nonna in freezer

01:05 Naked Attraction Italia

20 — Venti

20:13 La Sciarada di Vartabedian – The Big Bang Theory II

20:36 L’ Ipotesi Dei Sali Da Bagno – The Big Bang Theory II

21:04 Pitch Black

23:21 Deep Impact (Di M. Leder)

Rai 4

20:34 Criminal Minds VII ep.14

21:20 L’angelo del male – Brightburn

22:53 Captive State

00:45 Anica appuntamento al cinema

00:47 Narcos: Mexico S2E2 Il dado è tratto

Iris

20:05 Furia Esplosiva – Walker Texas Ranger III

21:00 La Notte dell’Agguato

23:20 Uomo Bianco, Va’ col Tuo Dio!

01:26 L’ Ultima Parola

Rai 5

20:14 Ghost Town: Isole Svalbard – E1

21:15 Parasite

23:22 Classic Albums – Amy Winehouse: Back To Black

00:22 Damon Albarn, una storia Pop

01:13 Rai News Notte

01:15 Accademie – Imparare l’arte

Rai Movie

21:10 Tutti i soldi del mondo

23:20 Operazione Valchiria

01:25 Anica – Appuntamento al cinema

01:30 Magnolia

Rai Premium

21:20 Le indagini di Lolita Lobosco – S2E5 – Caccia al mostro

23:05 Vostro Onore – S1E7

00:05 Vostro Onore – S1E8

01:05 La Squadra – S4E10

Cielo

20:05 Affari al buio

20:35 Affari di famiglia

21:20 I, Frankenstein

23:00 Emilienne

00:45 Le pornographe

Twentyseven

20:04 Super Car

21:09 C’e’ post@ per te

23:30 17 Again – Ritorno al liceo

01:21 Hazzard

TV2000

20:00 Santa Messa

20:55 Dear Eleanor

22:35 Quel giorno d’estate

00:30 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Padre Brown

01:10 La cucina di Sonia

01:40 La Mala Educaxxxion

La 5

20:05 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 107

21:10 Temptation Island

01:00 Il Bosco (Di E. Puglielli), 4

02:26 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 107

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Primo appuntamento

23:00 La clinica del pus

00:50 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:06 L’ allenatore nel pallone 2

23:08 Piccolo grande schermo

23:19 Mezzo destro e mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone

Focus

20:00 Nanibia: la Costa Degli Scheletri – Eden Pianeta Selvaggio

21:05 Kalahari – Collaborare per Sopravvivere, 1

22:00 Kalahari – Collaborare per Sopravvivere, 2

23:00 Lo Sapevi Che? – Estate, 22 – Lo Sapevi Che? – Estate

23:07 Lo Sapevi Che? – Estate, 11 – Lo Sapevi Che? – Estate

23:15 Problemi di Sicurezza – Indagini Ad Alta Quota Xxii

00:15 Kobe Bryant – Morte di una Leggenda – Indagini Ad Alta Quota Xxii

01:15 Ghiaccio Letale – Mayday: Air Disaster – The Accident Files IV

Giallo

21:10 Perception

00:10 Grantchester

TOP Crime

20:15 Dalle Otto Alle Quattro – The Closer III

21:10 Scambio – Law & Order: Unità Speciale Xx

22:04 Insulto – Law & Order: Unità Speciale Xx

22:59 Carissimo Papà – Law & Order: Unità Speciale Xiii

23:53 Dietro la Maschera – Law & Order: Unità Speciale Xiii

00:46 Il Processo – C.S.I. Miami VI

Italia 2

20:20 Il Padre Putativo – Friends

20:45 Un Video Scottante – Friends

21:15 Lupin III Vs Detective Conan – il – Animazione

23:29 Getta la Mamma Dal Cervello – Duncanville

23:54 Stan Morto Che Cammina – Duncanville

00:19 Panico Alla Casa D’Aste – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

00:39 Arcipelago Nel Caos – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:05 I Tre Capitani – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:30 Il Re Dei Pirati e il Suo Braccio Destro – Tutti All’ Arrembaggio!

01:50 Un Calcio Alla Velocità della Luce – Tutti All’ Arrembaggio!

DMAX

21:25 Questo strano mondo con Marco Berry

23:15 Wrestling – WWE Smackdown

01:05 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:05 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021. Il salone di Mariano Rossi

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Emanuele Filiberto d’Aosta il Duca Invitto

21:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Egitto svelato. L’impresa di Champollion – 20/06/2023

22:10 Telemaco – Pt.2

23:10 Il segno delle Donne. Alida Valli

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:15 Avanti un Altro! Pure di Sera

00:35 Caduta Libera

01:37 Tgcom24 Breaking News

01:39 Avanti un Altro Story