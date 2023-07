Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 30luglio 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 30 luglio 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 30 luglio 2023: la lista completa

Rai 1

18:45 Reazione a Catena

20:00 Tg1

20:35 Techetechetè

21:25 Scomparsa 1×07-08

23:20 Speciale Tg1

Rai 2

19:00 NCIS New Orleans 6×13-14

20:30 Tg2

21:00 Tim Summer Hits

23:45 Domenica Sportiva

Rai 3

19:00 Tg3

19:30 Tg Regione

20:00 Blob

20:30 Sapiens

21:25 Le Ragazze

23:35 tg3

23:50 Ora tocca a noi – Storia di Pio La torre

Canale 5

18.45 Caduta Libera

20:00 Tg 5

20:35 Paperissima Sprint

21:30 Quando un padre

23:45 Tg5

Italia 1

18:30 Studio Aperto

19:30 CSI Miami 1×20

20:30 NCIS 15×03

21:25 FBI: Most Wanted 3×19-20 1a tv

23:00 Law & Order: SVU 23×08-09



Rete 4

19:55 Tempesta d’amore 1a Tv

20:30 Controcorrente

21:30 Faccio un salto all’Avana

23:25 Non più di uno

La7

20:00 TgLa7

20:30 In onda

21:15 Miss Marple 1×01-02

00:15 Tg La7

Tv8 (ch 125 Sky)

18:00 F1 GP Belgio (differita)

20:25 4 Ristoranti 4×04

21:25 Italia’s Got Talent (il meglio)

23:35 Due cuori e una provetta

Nove (ch. 149 Sky)

20:00 Little Big Italy Miami + New Orleans + Lima

Quali sono le serie Tv stasera in Tv domenica 30 luglio 2023

La Serie Tv in Chiaro

Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:00 Shetland 2×01

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:00 Shetland 2×01 Warner Tv (ch. 37 e Tivusat 54) ore 21:30 Fringe 4

(ch. 37 e Tivusat 54) ore 21:30 Fringe 4 Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 Colombo

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 Colombo Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:15 The Big Bang Theory 12

Le Serie Tv stasera su Sky

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) 21:15 Il Complotto contro l’America 1×05-06

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) 21:15 Il Complotto contro l’America 1×05-06 Sky Serie (ch. 112) ore 21:15 Fantasy Island 1×09-10

(ch. 112) ore 21:15 Fantasy Island 1×09-10 Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 The Blacklist 10×09-10 1a tv

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:15 Ghost Rider Spirito di vendetta

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Ted Bundy Fascino criminale

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Corda tesa

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 La pantera rosa 2

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Il fiume della vita – Danubio

Cielo (ch. 26 dtt, 19 Tivù Sat 126 Sky) ore 21:15 Il vento del perdono

TwentySeven (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Mr. Crocodile Dundee 2

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Tata giramondo Missione Canada

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:00 Italia a mano armata

I Film stasera in tv su Sky

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Watcher

(ch. 301) ore 21:15 Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Al di là dei sogni

(ch. 302) ore 21:15 Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Gli spietati

(ch. 303) ore 21:15 Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Una spia al liceo

(ch. 304) ore 21:00 Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 L’Immortale (2010)

(ch. 305) ore 21:00 Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Boston Caccia all’uomo

(ch. 306) ore 21:00 Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 E’ complicato

(ch. 307) ore 21:00 Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 La ricerca della felicità

(ch. 308) ore 21:00 Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Mia moglie per finta

Show, Sport e documentari: cosa c’è in tv questa sera?