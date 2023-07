Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 29 luglio 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 29 luglio 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 29 luglio 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Techetechetè

21:25 20 anni che siamo italiani – p.3

23:55 TG1 Sera

00:00 La scogliera dei misteri – S1E5

00:45 La scogliera dei misteri – S1E6

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Mai fidarsi di mia figlia

23:00 TG2 Dossier

23:42 Meteo 2

23:50 TG2 Storie. I racconti della settimana

00:30 TG2 Mizar

00:55 TG2 Sì, Viaggiare

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Il meglio di Generazione Bellezza

21:25 L’amica geniale Storia del nuovo cognome S2E7 – I fantasmi

22:30 L’amica geniale Storia del nuovo cognome S2E8 – La fata blu

23:40 TG3 Sera

23:50 Meteo 3

23:55 Un confine incerto

01:55 Appuntamento al cinema

Rete 4

20:30 Controcorrente

21:25 Io, Loro e Lara

00:07 Rimini Rimini

02:03 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Lo Show Dei Record

00:45 Mick 80 – Speciale Tg5

01:35 Tg5

Italia 1

20:30 Due Al Prezzo di uno – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Ritorno Al Futuro Parte III

23:45 Scuola di Polizia (Di H. Wilson)

01:41 Londra – Campionato Formula e

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda Estate

21:15 Eden – Un Pianeta da Salvare

00:15 Tg La7

00:25 Anticamera con vista

00:35 In Onda Estate

01:15 Like – Tutto ciò che Piace

01:55 Il marito

TV8

20:15 F1

21:00 Paddock Live

21:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:45 Bruno Barbieri – 4 Hotel

00:00 Un sogno in affitto

NOVE

21:40 Tutta la verità

01:10 Io e il mio (quasi) assassino

20 — Venti

20:13 L’ Equivalenza del Grifone – The Big Bang Theory II

20:36 L’ Alternativa di Euclide – The Big Bang Theory II

21:04 Colpo Grosso Al Drago Rosso – Rush Hour 2

23:06 Point Break (Di E. Core)

01:20 Chuck Vs Sarah

02:00 Chuck Vs L’Addio

02:40 Tre Vite in una – Me, Myself And i

Rai 4

20:29 Il Commissario Rex S8E12 – Lo champagne maledetto

21:20 ID: A

23:09 Becky

00:39 Anica appuntamento al cinema

00:41 Eli Roth’s History of Horror S2E5

01:30 The Limehouse Golem – Mistero sul Tamigi

Iris

21:00 Nessuna Verità

23:36 Passenger 57-Terrore Ad Alta Quota

01:27 Vidocq (Di Pitof)

Rai 5

20:02 Rai 5 Classic Puntata 39 Prima Visione

20:48 La Via della Seta – S1E3

21:15 Le Baccanti, Teatro Greco di Siracusa 2021

23:38 Abbondanza-Bertoni: Short Stories

00:09 Abbondanza-Bertoni: Terza Generazione

Rai Movie

21:10 Non è un paese per giovani

22:55 L’estate addosso

00:40 Lo sciacallo – Nightcrawler

Rai Premium

20:10 Un passo dal cielo S4E3 – Sfida verticale

21:20 Mina Settembre – S1E9 – La vita è un morso

22:10 Mina Settembre – S1E10 – Un giorno brutto

23:10 Il Commissario Ricciardi – S2E4 – Rondini d’inverno

01:05 Blu Notte – Duilio, Binario 10

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 Kreola

23:00 Porn Inc.

23:55 Porno Valley

01:00 Il porno messo a nudo

Twentyseven

20:05 A-Team

21:06 Midnight in Paris

22:53 Blues Brothers – Il mito continua

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Soul

21:20 Simon Birch

23:15 Monsieur Lazhar

01:15 La compieta preghiera della sera

01:35 Santo Rosario

02:00 Sulla Strada

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 FIG World Cup Milano 2023

La 5

21:10 Marie Is On Fire – il Mondo è di Chi Ha Coraggio

23:00 L’ Ora della Verità (Di C.M. Rome), 1 – L’Ora della Verità

00:00 L’ Ora della Verità (Di C.M. Rome), 2 – L’Ora della Verità

01:05 Sacrificio D’Amore, 9

Real Time

20:15 Casa a prima vista

21:20 Royal Time

21:25 Kate vs. Meghan: una guerra reale

22:15 Royal Time

Cine34

21:15 La liceale seduce i professori

23:14 Il medico… la studentessa

00:59 La liceale nella classe dei ripetenti

02:32 Il trapianto

Focus

20:00 Sud America – Gli Animali Più Strani, 3

21:05 I Segreti delle Piramidi Maya – Unearthed – la Storia Dalle Fondamenta

22:00 Le Città – i Semi dell’Impero

23:00 Oltre Ogni Limite – Sonora – il Deserto Che Vive

00:00 La Terra Dei Giganti – Sonora – il Deserto Che Vive

01:00 Ultime Notizie Dal Sistema Solare – Universo Misterioso

Giallo

21:10 Le due facce della legge

23:20 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

01:10 I misteri di Brokenwood

TOP Crime

20:16 Massacro di Famiglia – The Closer III

21:10 La Signora in Giallo: L’Ultimo Uomo Libero

22:57 I Diamanti Sono per Sempre – Forever

23:50 Espiazione – Forever

00:44 Ipotesi Plausibile – Law & Order: Unità Speciale XIII

Italia 2

20:20 Lottare O Volare! – The Middle

20:45 Vive la Heck! – The Middle

21:15 La Fattoria Maledetta (Di D. Keith)

23:06 Clown (Di J. Watts)

01:06 L’ Allieva di Hunter – I Parte – City Hunter

01:31 L’ Allieva di Hunter – II Parte – City Hunter

01:57 La Principessa Scomparsa – City Hunter

DMAX

21:20 72 animali pericolosi con Barbascura X

23:30 Cacciatori di fantasmi

01:55 Amityville Horror House

Rai Storia

20:15 Scritto, letto, detto: Antonio Organtini

20:30 Passato e Presente: L’Italia delle bonifiche con la Prof.ssa Elisabetta Novello

21:10 Trastevere

22:50 I Ragazzi di via Giulia

23:50 Giuseppe Serpone, il soldato contadino

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:15 Temptation Island

00:35 Caduta Libera

01:37 Tgcom24 Breaking News

01:39 Avanti un Altro Story