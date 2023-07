I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno eseguito nelle ultime ore un’intensa attività di controllo nell’area del centro storico, finalizzata a prevenire e contrastare ogni forma di illegalità e per fare percepire a turisti e cittadini la presenza dello Stato, a conferma dell’attenzione che l’Arma ripone in tutta Roma.

Roma, i controlli: arresti pr spaccio e furto aggravato

Controlli sono stati effettuati, nelle aree del centro storico maggiormente frequentate dai turisti e a bordo dei mezzi pubblici e presso le stazioni metro della Capitale.

Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto trovato mentre cedeva 3 dosi di “crack”; una giovane di 24 anni è stata arrestata per furto aggravato, dopo aver occultato vari capi di abbigliamento, privandoli delle relative placche antitaccheggio, tentando di portarli via da un negozio.

Arrestato anche un uomo di 52 anni che all’interno della Stazione Termini è gravemente indiziato, fingendo di voler aiutare un passeggero intento ad acquistare un biglietto ferroviario alle emettitrici elettroniche, di avergli strappato di mano una banconota da 20 euro, dandosi alla fuga. La vittima lo ha inseguito e con i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini, prontamente intervenuti, è stato bloccato.

Gli arresti sono stati tutti convalidati.

Si precisa che considerata la fase del procedimento, indagini preliminari, gli arrestati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.