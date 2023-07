Roma, 2,1 milioni di euro per l’attività sportiva di ragazzi e ragazze

L’assemblea capitolina ha annunciato lo stanziamento di 2,1 milioni di euro di voucher per garantire l’attività sportiva ai ragazzi delle famiglie a basso reddito.

“Diritto allo sport per tutti, per una città realmente inclusiva”

“Saranno stanziati ulteriori 2,1 milioni di euro per voucher destinati alle ragazze e ai ragazzi delle famiglie a basso reddito per promuovere e favorire l’attività sportiva. Sono soddisfatta che questa mia proposta sia stata accordata dalla maggioranza presentando a tal fine un emendamento alla variazione di bilancio in esame in questi giorni in Aula Giulio Cesare. Un piccolo grande passo di cui sono orgogliosa attraverso il quale rendiamo concreta l’attuazione di un diritto primario come lo sport”.

Ad annunciarlo è la Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

“Diritto allo sport per tutti, da oggi a Roma si può, per una città realmente inclusiva – commenta Celli – Stiamo lavorando per sostenere in particolar modo le fasce di popolazione più fragili. Lo facciamo, quindi, inserendo in bilancio nuovi fondi, perché lo sport è un diritto costituzionale e Roma Capitale è impegnata concretamente per renderlo accessibile a chiunque. Per questo, l’Assemblea Capitolina ha già approvato a giugno anche un regolamento che ha esteso la possibilità di erogare un contributo economico ai singoli cittadini, e non solo alle società sportive come inizialmente previsto”.

Foto di repertorio