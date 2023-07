Bando aperto per realizzare un monumento in memoria di Willy

Pubblichiamo di seguito la comunicazione del Comune di Colleferro relativa al Bando aperto per la realizzazione di un monumento in memoria di Willy.

Il comunicato

Il Comune di Colleferro, al fine dì ricordare la figura di Willy Monteiro Duarte e di perpetuarne la memoria, indìce un pubblico concorso per la progettazione di un monumento a lui dedicato che possa ispirare gli animi delle generazioni ai valori della fratellanza, della non violenza e della pace.

L’obiettivo è quello di creare un simbolo e un momento di riflessione e di condivisione su quanto è avvenuto, sulla tragica scomparsa di Willy Monteiro Duarte e sul significato di tale avvenimento. Il tema specifico della composizione è: “Il sorriso del coraggio: monumento all’impegno giovanile per il cambiamento della società del presente e del domani, attraverso la lotta contro ogni forma di discriminazione, di odio e di violenza.”

Scadenza

Tutti i progetti dovranno pervenire entro e non oltre la data del 30 agosto 2023 ore 12,00 presso l’Ufficio Protocollo sito in Piazza Italia, 1 00034 Colleferro.

Tempistiche e modalità di partecipazione sono dettagliatamente descritte nel Bando, consultabile qui: