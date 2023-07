Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 26 luglio 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 26 luglio 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 26 luglio 2023: la lista completa

Guida Tv Rai 1

18:45 Reazione a Catena

20:00 Tg1

20:30 Techetecheté

21:25 Tuesday Club – Il talismano della felicità

23:20 Tg1

23:25 Overland

Rai 2

17.35 Mondiali di scherma di Milano

20:30 Tg2

21:00 Tg2 Post

21:20 Delitti in Paradiso 12×06 1a tv + 11×06

23:30 Storie di donne al bivio

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via dei Matti n° 0

20:50 Un posto al sole

21:25 Nel secolo breve

Documentari – La conquista dell’Everest

23:00 Linea Notte

23:40 The Informer

Canale 5

18:40 Caduta Libera

20:00 Tg5

20:30 Paperissima Sprint

21:35 Signora Volpe 1×02 1a tv

23:30 TG5 Speciale Mick80

Italia 1

18:30 Studio Aperto

19:30 CSI Miami 1×10

20:30 NCIS 14×17

21:20 Freedom – Oltre il confine

00:10 La storia proibita

Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:25 Zona Bianca

1:00 Profondo rosso



La7

18:15 Padre Brown

20:00 Tg La7

20:30 In onda

21:15 Atlantide

Le confessioni del diavolo

01:00 TG

Tv8

19:00 4 Ristoranti 7×06

20:15 4 Hotel 4×08

21:30 Name that tune 3×06

23:55 IGT Best of

Nove

19:00 Cash or Trash

21:30 Metti la nonna in freezer

Le Serie Tv in Chiaro

Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 L’ispettore Barbaby 17×01

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:10 L’ispettore Barbaby 17×01 Italia 2 (ch. 49 dtt e Tivùsat) ore 21:15 The Big Bang Theory 12

Serie Tv sui Canali Sky

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 L’ultimo boss di King Cross 1×01-02 1a tv

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 1×01-02 1a tv Sky Serie (ch. 112) ore 21:15 Oultander 7×03-04 1a tv

(ch. 112) ore 21:15 1a tv Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 La Signora in Giallo 4×09-10-11

La guida tv di mercoledì 26 luglio 2023 ai film stasera in tv

I Film in chiaro

20 (ch 20 e TivùSat 151 Sky) ore 21:10 Skin Trade Merce umana

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Becky

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:15 Un amore all’altezza

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 L’estate addosso

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:15 Atomic Shark

TwentySeven (ch. 27 dtt 158 Sky) ore 21:10 Animal house

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:20 Scusa ma ti chiamo amore

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Bellifreschi

Warner Tv (ch. 37 dtt 56 tivùsat) ore 21:25 Ogni cosa è illuminata

Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 I misteri di Belle Ile

I Film stasera su Sky

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Terapia d’urto

(ch. 301) ore 21:15 Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Morto per un dollaro 1a tv

(ch. 302) ore 21:15 Cinema Collection (ch. 303) ore 21:45 Morto per un dollaro

(ch. 303) ore 21:45 Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Hugo Cabret

(ch. 304) ore 21:00 Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Total Recall – Atto di forza

(ch. 305) ore 21:00 Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Lo Squalo 4 La vendetta

(ch. 306) ore 21:00 Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Adaline Eterna giovinezza

(ch. 307) ore 21:00 Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 C’mon C’mon

(ch. 308) ore 21:00 Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Imperfetti criminali

Show, Sport e documentari: cosa c’è in tv questa sera?