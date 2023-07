Alle ore 1.25 di oggi 26 luglio, la Squadra Operativa ha inviato a Roma, in Via Capo Palinuro n. 2, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento Eur (11/A) che, con in supporto l’autoscala (AS/22), sono intervenuti per la caduta di un albero.

L’albero ha colpito una palazzina di quattro piani

La pianta, un grosso pino marittimo, è crollata andandosi ad adagiare con la chioma sulla facciata di un palazzina di quattro piani. Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto al taglio e successivamente alla messa in sicurezza dell’area interessata.