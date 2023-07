Alle 15:30 circa di oggi, 25 luglio 2023, la Squadra VVF 1/A è intervenuta su Lungotevere Tor di Nona, per la caduta di due rami di un albero che ha coinvolto circa dieci autovetture.

Lungotevere, cadono rami da un albero: due feriti e diverse auto danneggiate

Due persone sono state soccorse dal personale sanitario.

Il tratto di strada interessato è stato interdetto al traffico veicolare per circa un’ora per permettere le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.

Roma e provincia gli interventi dei Vigili del Fuoco oggi

Dalla prime ore di questa mattina, 25 luglio 2023, sono stati oltre 50 gli interventi per incendi di sterpaglie, bosco, colture e circa 30 quelli relativi a rami e alberi caduti, effettuati dai Vigili del Fuoco su tutto il territorio di Roma e Provincia.

Foto di repertorio