Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 25 luglio 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 25 luglio 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 25 luglio 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Hotel Portofino – S1E1

22:30 Hotel Portofino – S1E2

23:30 TG1 Sera

23:35 La scogliera dei misteri – S1E3

00:45 La scogliera dei misteri – S1E4

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Appena un minuto

23:00 Bar Stella – Puntata del 30/11/2022

00:05 Up & Down – Un film normale

01:30 Meteo 2

01:35 Appuntamento al cinema

Rai 3

20:00 Blob – Puntata del 25/07/2023

20:20 Via Dei Matti n°0 – Tenore de Orosei – Puntata del 28/10/2022

20:50 Un posto al sole – EP6247

21:20 Filorosso

00:00 TG3 Linea notte estate

00:30 Meteo 3

00:40 Protestantesimo – “Questo è il momento! Kirchentag 2023” – 23/07/2023

01:10 Sulla via di Damasco – Puntata del 26/07/2023

01:45 RaiNews24

Rete 4

20:30 Controcorrente

21:25 Bambola Assassina – Delitti Ai Caraibi

22:30 Scomode Verità – Delitti Ai Caraibi

23:37 Una Donna in Carriera

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:21 7 Ore per Farti Innamorare

23:20 Nessuno è Perfetto – Madri – una Vita D’Amore

01:10 Tg5

01:44 Meteo.It Tg5 Notte

01:45 Paperissima Sprint Estate

Italia 1

20:30 Carne e Ossa – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Battiti Live – Radio Norba Cornetto Battiti Live

00:32 Annabelle 2: Creation

02:37 Studio Aperto – la Giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda Estate

23:15 Fascisti su Marte – Una vittoria negata

01:25 L’Aria che Tira Estate

TV8

20:05 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 L’ultimo dei Mohicani

23:35 Il socio

02:15 Indiavolato

NOVE

20:30 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Ip Man 3

23:35 Ip Man 2

01:40 Naked Attraction Italia

20 — Venti

20:13 La Congettura della Bat-Biscottiera – The Big Bang Theory

20:36 La Macchina del Tempo – The Big Bang Theory

21:04 Inception

00:01 In Time

02:11 Chuck Vs. Omen

Rai 4

20:32 Criminal Minds VII ep.9

21:20 Skylines

23:11 Skyline

00:44 Anica appuntamento al cinema

00:47 Warrior S2E7 Se aspetti abbastanza a lungo sulla riva del fiume

Iris

20:05 Un Passato Che Scotta – Walker Texas Ranger

21:00 L’ Indiana Bianca

23:24 La Valle della Vendetta (Di R. Thorpe)

Rai 5

20:13 Prossima fermata America S2E6 – Minneapolis – Saint Paul

21:14 Oltre la notte

22:57 Franco Battiato in tournée

00:07 Lou Reed in concerto – Prima parte

00:47 Lou Reed in concerto – Seconda parte

01:28 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Sicario

23:15 Soldado

01:15 Anica – Appuntamento al cinema

01:20 Noah

Rai Premium

21:20 Le indagini di Lolita Lobosco – S2E4 – Lo sguardo di Luca

23:20 Vostro Onore – S1E5

01:15 La Squadra – S4E5

Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:15 Una spia non basta

23:00 Venus e Fleur

00:30 La ragazza di Trieste

Twentyseven

20:01 Super car

21:07 Casa, dolce casa?

22:51 Tango & Cash

00:43 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Un anno da leoni

22:40 Laureata… e adesso?

00:10 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Padre Brown

01:10 La cucina di Sonia

La 5

20:05 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 97

21:10 Temptation Island

01:00 Cerchi Nell’Acqua, 3 – i Cerchi Nell’Acqua

02:26 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 97

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Primo appuntamento

00:30 La clinica del pus

01:20 Body Bizarre

Cine34

21:09 Mezzo destro e mezzo sinistro – 2 calciatori senza pallone

23:01 Piccolo grande schermo

23:07 Il lupo di mare

Focus

20:00 L’ Apocalisse di Cui Nessuno Parla – Cose di Questo Mondo VII

21:05 Oltre Ogni Limite – Sonora – il Deserto Che Vive

22:00 La Terra Dei Giganti – Sonora – il Deserto Che Vive

23:00 Lo Sapevi Che? – Estate, 17 – Lo Sapevi Che? – Estate

23:07 Lo Sapevi Che? – Estate, 8 – Lo Sapevi Che? – Estate

23:15 Terrore Nei Cieli – Indagini Ad Alta Quota Xxii

00:15 Tempesta in Arrivo – Indagini Ad Alta Quota Xxii

01:15 Atterraggio A Kathmandu – Indagini Ad Alta Quota Xxi

02:00 Giove – The Planets

02:43 Meteo Focus

Giallo

21:10 Perception

00:10 Grantchester

02:10 Shetland

TOP Crime

20:15 Sparizione Ingiustificata – The Closer II

21:10 Il Giorno Più Bello – Law & Order: Unità Speciale Xx

22:04 Una Brava Ragazza – Law & Order: Unità Speciale Xx

22:59 Lo Spettacolo – Law & Order: Unità Speciale Xii

23:53 Inseguimento – Law & Order: Unità Speciale Xii

00:46 Guerriglieri Nella Nebbia – C.S.I. Miami VI

Italia 2

20:20 L’ Ultimo Giorno di Rosita – Friends

20:45 I Miei Primi 30 Anni – Friends

21:15 Lupin III Vs Detective Conan

23:25 L’ Idraulico Milionario – Duncanville

23:50 Annie Contro il Divertimento – Duncanville

00:15 La Caccia Al Tesoro – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

00:35 Le Fatiche di Brook – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:00 La Linea Rossa – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:25 Aiutiamo la Sirena! – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:50 Liberiamo L’Uomo Pesce! – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:15 Scontro Finale – i Cavalieri dello Zodiaco

DMAX

21:25 Questo strano mondo con Marco Berry

23:15 Wrestling – WWE Smackdown

01:05 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:05 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021. Domenichino

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Dino Grandi l’uomo che sconfisse Mussolini

21:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Tè, caffè o cioccolato. La storia in tazza e tazzina – 11/04/2023

22:10 Telemaco – Pt.1

23:10 Diario Civile Paolo Borsellino, essendo Stato

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Alla scoperta del ramo d’oro – Lina Bolzoni, Gilberto Corbellini, Ivano Dionigi, Vera Gheno – Puntata del 25/07/2023

Mediaset Extra

21:15 Avanti un Altro! Pure di Sera

00:35 Caduta Libera

01:37 Tgcom24 Breaking News

01:39 Avanti un Altro Story

02:34 Melaverde