Alle ore 15,13 circa di oggi, 24 luglio 2023, la S.O. ha inviato all’altezza di Castel Romano diverse squadre VVF, per vasto un incendio di sterpaglie, giunto per via del vento a ridosso di ambe i lati di via Pontina e che ha completamente bruciato un furgone adibito a vendita di generi alimentari ed un’autovettura.

Castel Romano, l’intervento dei Vigili del Fuoco: brutto incendio oggi pomeriggio

Non ci sono feriti. Forti disagi legati al denso fumo che ha portato a chiudere il transito in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto stanno operando con le squadre VVF diversi moduli della P.C. e due elicotteri della Regione Lazio, il tutto coordinato dal Dos VVF. Presenti inoltre la Polizia stradale e locale. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Aggiornamento delle ore 18:50

Aggiornamento incendio castel romano.

Le squadre vvf con l’ausilio dei volontari di P.C. e degli elicotteri, continuano nella bonifica e nell’estinzione di alcuni focolai.

La strada pontina è stata riaperta nei due sensi di marcia.