Pontina, strada chiusa in prossimità di Castel Romano per un incendio

A causa di un incendio divampato al di fuori della sede stradale, è stato temporaneamente interdetto il transito lungo la strada statale 148 “Pontina“, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 22,100 in prossimità dell’uscita per “Castel Romano“.

Pontina, strada chiusa per incendio: la situazione

Il Personale Anas, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco sono sul posto per la gestione dell’emergenza e per riaprire al traffico non appena ripristinate le condizioni di piena sicurezza per il transito.

Potrebbe seguire aggiornamenti

Foto di repertorio