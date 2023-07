Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 24 luglio 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 24 luglio 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 24 luglio 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Il giovane Montalbano (S1E4)

23:30 Cose Nostre – Male Nostrum

23:55 TG1 Sera

00:00 Cose Nostre – Male Nostrum

00:40 RaiNews24

01:14 Che tempo fa

01:15 Sottovoce

01:45 RaiNews24

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Che Todd ci aiuti S1E4 – Chi sbaglia paga

22:05 Che Todd ci aiuti S1E5 – È solo apparenza

22:50 Che Todd ci aiuti S1E6 – Che il Podcast ci aiuti

23:35 Chiamata d’emergenza 2023

00:40 We are Your Friends

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via Dei Matti n°0 – Greg

20:50 Un posto al sole – EP6246

21:20 Report – Puntata del 29/05/2023

23:15 Russi d’Africa – Il Fattore Umano

00:00 TG3 Linea notte estate

00:30 Meteo 3

00:35 O anche no Estate

Rete 4

20:30 Controcorrente

21:20 Zona Bianca

00:50 Elegia – I Parte – Training Day

01:45 Elegia – II Parte – Training Day

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Temptation Island

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It Tg5 Notte

Italia 1

20:25 Un Conto Aperto – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:16 Le Iene Presentano: Inside

00:52 Final Destination 5

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda Estate

21:15 Il giocatore – Rounders

23:30 Nomad – The Warrior

TV8

20:25 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:45 Gomorra – La serie

23:35 La ragazza dei Parioli

NOVE

20:25 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:35 Only Fun – Comico Show

23:25 I migliori Fratelli di Crozza

20 — Venti

20:13 Anomalia della Pastella per Le Frittelle – The Big Bang Theory

20:36 La Città Replicata – The Big Bang Theory

21:04 In Time

23:29 Blackhat

Rai 4

20:31 Criminal Minds VII ep.8

21:20 Fire Country S1E3 – Ostaggi

22:01 Fire Country S1E4 Lavora senza paura

22:49 L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente

00:29 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:05 Mai Fidarsi … – Walker Texas Ranger

21:00 Mandela: la Lunga Strada Verso la Libertà

23:51 Defiance-I Giorni del Coraggio

Rai 5

20:14 Prossima fermata America S2E5 – Santa Fe – Grand Canyon

21:14 Sqizo

22:22 Sciarada – Il circolo delle parole – L’altro ‘900. Luciano Bianciardi

23:21 Rock Legends: The Police

23:45 Rock Legends: Stevie Wonder

00:08 Eric Clapton – The Lady in the Balcony

01:25 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 La strage del 7º Cavalleggeri

23:05 Invito a una sparatoria

Rai Premium

21:20 La marcia nuziale: Arriva la sposa

22:55 Il fiume della vita – Loira

00:30 La Squadra 4 – p.4

Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:15 Chocolat

23:25 Love Jessica

00:30 Il porno messo a nudo

01:25 I’m a Stripper So What? – Vita da spogliarellista

Twentyseven

20:01 Super car

21:08 Tango & Cash

23:07 Mr. Crocodile Dundee

00:55 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 I Magnifici 7

22:35 Indagine ai confini del sacro

23:30 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:15 La cucina di Sonia

01:45 ArtBox

La 5

20:05 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 95

21:10 Rosamunde Pilcher: Come Stregata

23:10 Sabato – Le Verità Nascoste II

01:00 Cerchi Nell’Acqua, 2 – i Cerchi Nell’Acqua

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Barbie Dreamhouse Challenge

22:50 Vite al limite

Cine34

21:08 Una piccola impresa meridionale

23:16 Viola bacia tutti

01:02 Facciamo fiesta

Focus

20:00 L’ Atlantide Segreta di Stalin – Cose di Questo Mondo VII

21:05 Vera Storia Dei Pirati Dei Caraibi – Relitti e Segreti

22:00 Uss Monitor: il Primo Scontro Tra Navi Corazzate – Relitti e Segreti

23:00 Lo Sapevi Che? – Estate, 24 – Lo Sapevi Che? – Estate

23:07 Lo Sapevi Che? – Estate, 6 – Lo Sapevi Che? – Estate

23:15 Intelligenza Artificiale – una Rivoluzione per L’Umanità ’23

00:15 Dna: il Codice della Vita

Giallo

20:00 Balthazar

21:10 Vera

23:10 L’Ispettore Barnaby

01:10 Shetland

TOP Crime

20:16 Fuori Fuoco – The Closer II

21:10 Guerriglieri Nella Nebbia – C.S.I. Miami VI

22:03 Miami Confidential – C.S.I. Miami VI

22:58 Anime Spezzate – Law & Order: Unità Speciale Xii

23:52 La Maschera – Law & Order: Unità Speciale Xii

00:45 Doppio Gioco – Colombo

Italia 2

20:20 Un Cane in Casa – Friends

20:50 La Bicicletta – Friends

21:25 Bruciori di Stomaco – i Griffin

21:55 Il Giorno dell’Imprigionamento – i Griffin

22:20 L’ Idraulico Milionario – Duncanville

22:45 Annie Contro il Divertimento – Duncanville

23:10 La Deviazione della Consumazione – The Big Bang Theory

23:35 La Negazione della Citazione – The Big Bang Theory

00:00 L’ Illuminazione del Vcr – The Big Bang Theory

00:25 La Dispersione del Paintball – The Big Bang Theory

00:55 La Proposta della Riproduzione – The Big Bang Theory

01:20 Brook Nella Ciurma – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:45 Una Vecchia Conoscenza – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:05 La Caccia Al Tesoro – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:25 Le Fatiche di Brook – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:45 Arrivo Alle Stanze di Arles – i Cavalieri dello Zodiaco

03:10 Scontro Finale – i Cavalieri dello Zodiaco

DMAX

21:25 Life Below Zero

23:15 WWE Raw

01:00 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:05 Italia. Viaggio nella Bellezza 2021 Bernini

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente: Santa Caterina da Siena

21:10 Cronache dall’antichità-dal mito alla storia p.3

22:05 Storia delle nostre città – Lecce – 15/03/2021

22:50 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Francesco Datini da Prato – 18/07/2023

23:30 I tre ordini della società medievale

23:40 Memex Donne di Scienza – ep. 04: Alessandra Celletti

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:15 Colorado

00:35 Caduta Libera

01:37 Tgcom24 Breaking News

01:39 Avanti un Altro Story

02:34 Melaverde