Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 23 luglio 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 23 luglio 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 23 luglio 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Techetechetè

21:25 Raul Gardini

23:10 TG1 Sera

23:15 Speciale Tg1

00:25 Che tempo fa

00:30 Testimoni e protagonisti

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 Aspettando “TIM Summer Hits – La musica dell’estate”

21:10 TIM Summer Hits – La musica dell’estate: Rimini

23:45 DS Estate

00:45 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Civiltà sepolte – Sapiens files, un solo pianeta

21:25 Le Ragazze

23:35 TG3 Sera

23:45 Meteo 3

23:50 Sophia !

Rete 4

20:30 Controcorrente

21:25 Vacanze Ai Caraibi (Di N. Parenti)

23:46 è Nata una Star?

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:21 Bold Pilot – Leggenda di un Campione

00:00 Tg5

00:34 Meteo.It Tg5 Notte

00:35 Non Mentire

Italia 1

20:30 Elliot – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:21 La Profezia – Fbi: Most Wanted

22:11 La Forza dell’Odio – Fbi: Most Wanted

23:07 Episodio Numero Cinquecento – Law & Order: Special Victims Unit

23:58 Erano Già Scomparse – Law & Order: Special Victims Unit

00:48 Sole e Svago – Prodigal Son

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda Estate

21:15 Yellowstone

00:45 Tg La7

00:55 In Onda Estate

TV8

20:20 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 Italia’s Got Talent

23:45 Il club dei divorziati

NOVE

20:05 Little Big Italy

00:25 Naked Attraction Italia

03:40 Summer Crime – Amore e altri delitti

20 20 — Venti

21:04 Blackhat

23:54 Rush Hour – Due Mine Vaganti

01:54 Chuck Vs. Lo Zoom

Rai 4

20:33 Fire Country S1E2 – Il principe di Edgewater

21:20 The Limehouse Golem – Mistero sul Tamigi

23:12 12 Rounds

01:01 Anica appuntamento al cinema

01:04 Sputnik

02:53 Hinterland

Iris

21:00 Scommessa con la Morte

23:06 Mission (Di R. Joffè)

01:32 L’ Estate Impura

Rai 5

20:40 Spartiacque – S2E7

21:14 Di là dal fiume e tra gli alberi – S5E4

23:03 Morto tra una settimana (o ti ridiamo i soldi)

00:30 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 La pantera rosa

22:45 Viaggio al centro della Terra

00:15 Quando l’amore si spezza

02:10 L’Albatross – Oltre la tempesta

Rai Premium

20:20 Un passo dal cielo S3E17 – La leggenda vivente

21:20 Il fiume della vita – Loira

23:00 La mafia uccide solo d’estate – La serie – S2E10

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Turistas

23:00 Porno Valley

00:00 Flesh Air – Sex Girls Hot Cars

01:10 Vulva 3.0

02:05 All Happy Mornings – Bisessualità e amore

Twentyseven

20:04 A-Team

21:07 Mr. Crocodile Dundee

22:57 Cafe’ Society

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:50 Soul

21:20 Indovina chi viene a cena?

23:30 Ricomincio da me

01:05 Effetto Notte – TV2000

01:40 Angelus

01:50 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

21:30 Ghost Whisperer

00:50 Brutti, sporchi e cattivi

La 5

21:10 Tata Giramondo: Missione Sudafrica

23:10 Temptation Island

Real Time

20:20 90 giorni per innamorarsi: e poi…

00:15 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:08 Napoli violenta

23:00 Da Corleone a Brooklyn

00:52 Classe Z

Focus

20:00 Il Mistero della Miniera Gallese – Cose di Questo Mondo VIII

21:05 L’ Arca dell’Alleanza – i Segreti dell’Arca Perduta

22:00 Sepolta Sotto Gerusalemme – i Segreti dell’Arca Perduta

23:00 L’ Isola del Serpente Assassino

00:00 Big Cat Country, 3 – Big Cat Country

01:00 David Attenborough – Luci sul Pianeta

Giallo

21:10 Shetland

23:20 Vera

01:15 I misteri di Brokenwood

TOP Crime

20:16 Dulcis in Fundo – The Closer II

21:10 Doppio Gioco – Colombo

22:57 La Signora in Giallo: Appuntamento con la Morte

00:43 L’ Ora della Verità (Di C.M. Rome), 7

Italia 2

20:20 A Volte Ritornano! – The Middle

20:45 Il Festino Birichino – The Middle

21:15 La Deviazione della Consumazione – The Big Bang Theory

21:40 La Negazione della Citazione – The Big Bang Theory

22:05 L’ Illuminazione del Vcr – The Big Bang Theory

22:35 La Dispersione del Paintball – The Big Bang Theory

23:00 La Proposta della Riproduzione – The Big Bang Theory

23:26 Morte A 33 Giri

DMAX

21:25 Highway Security: Spagna

23:05 Border Control Italia

00:50 Louis Theroux: dietro le sbarre

Rai Storia

20:15 Scritto, letto, detto: Giancarlo Lucariello

20:30 Passato e Presente – Messalina, l’Imperatrice scandalosa

21:10 Morto Stalin, se ne fa un altro

23:00 Fabrizio Frizzi, conduttore gentile

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Passato e Presente – Messalina, l’Imperatrice scandalosa

Mediaset Extra

21:15 Tu Si Que Vales

00:35 Caduta Libera

01:37 Tgcom24 Breaking News

01:39 Melaverde