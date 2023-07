Tragico incidente a Ferentino ieri sera, sabato 22 luglio 2023: un’auto, per cause ancora ignote, si è schiantata contro il garage di un’abitazione privata. Morta una donna, ferito un 26enne, figlio della vittima.

Tragedia a Ferentino: auto sbanda e finisce contro il muro di un’abitazione. Morta una donna di 58 anni, ferito il figlio 26enne

Stando alle prime ricostruzioni della vicenda, l’auto su cui viaggiavano la vittima e suo figlio sarebbe finita fuori strada, per cause ancora da chiarire. La vettura avrebbe sbandato, finendo contro il muro di un garage in zona Cercete.

Per la donna, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. La vittima è Maria Ludovici, 58 anni. Nell’impatto, è rimasto ferito anche il figlio 26enne della donna, che viaggiava in macchina con la madre. Il giovane è stato trasportato con l’eliambulanza al San Camillo di Roma. Potrebbero seguire ulteriori aggiornamenti.

Foto di repertorio