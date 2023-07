Carabinieri recuperano un dipinto del XVIII secolo rubato nel 2001

I Carabinieri del Nucleo di Roma Tutela Patrimonio Culturale restituiscono alla Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino un dipinto del XVII/XVIII secolo rubato.

Il dipinto

Il 14 giugno 2023 scorso, a Ferentino (FR) presso il convento Suore Francescane Missionarie d’Egitto, alla presenza del Vicario Generale Mons. Giovanni Di Stefano, il Maggiore Francesco Nicolò Pirronti, Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Roma, ha restituito un dipinto, olio su tela (73×53) raffigurante una Madonna, del XVII/XVIII secolo.

Le indagini

Le indagini, avviate tempestivamente a seguito della segnalazione dei militari della Sezione Elaborazione dati del Comando Tutela Patrimonio Culturale che quotidianamente monitorano il web, hanno consentito di individuare la vendita dell’opera pittorica, su un noto sito di e-commerce, da parte di un soggetto residente nella capitale che lo aveva ereditato. L’opera era stata rubata nel 2001 dalla “sala bella” del convento delle Suore Clarisse di Ferentino.

La restituzione dei citati beni, disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, che ha coordinato tutte le attività di indagine, riporterà il prezioso dipinto presso la loro originaria comunità religiosa, ove potrà tornare ad essere pubblicamente adorata e contemplata.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.