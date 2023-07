Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 21 luglio 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 21 luglio 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 21 luglio 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Tale e quale Show – Il Torneo – Puntata del 19/11/2021

23:55 TG1 Sera

00:00 Codice – la vita è digitale – Cobot

01:10 Che tempo fa

01:15 Cinematografo Estate

02:15 RaiNews24

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 L’isola delle trenta bare S1E5

22:20 L’isola delle trenta bare S1E6

23:15 Calcio Totale Estate

00:10 Ultima traccia: Berlino S7E11 – Demoni

00:50 Appuntamento al cinema

00:55 Piloti

01:24 Meteo 2

01:30 RaiNews24

02:55 Nuoto, Campionati Mondiali Fukuoka 2023

Rai 3

20:00 Atletica. Diamond League Montecarlo

22:00 Boris Giuliano – Un poliziotto a Palermo

00:00 TG3 Linea notte estate

00:30 Meteo 3

00:35 Appuntamento al cinema

00:40 Fuori Orario. Cose (mai) viste

00:50 Un film Comme Les Autres

Rete 4

20:30 Controcorrente

21:20 Quarto Grado – Md

00:20 Perdona i Nostri Peccati – All Rise II

01:15 C’Era una Volta il .. Musicarello

02:18 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Riassunto – la Ragazza e L’Ufficiale

21:21 La Ragazza e L’Ufficiale

00:12 Anticipazione – la Ragazza e L’Ufficiale

00:15 Un Caldo Maledetto – Station 19 V

01:10 Tg5

01:44 Meteo.It Tg5 Notte

01:45 Paperissima Sprint Estate

Italia 1

20:30 Uomo in Mare – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:21 Discesa Negli Abissi – Chicago P.D.

22:16 Sotto la Pelle – Chicago P.D.

23:11 Nemesi – Law & Order: Organized Crime

00:01 Come Nottingham per Robin Hood – Law & Order: Organized Crime

00:50 Continuiamo A Cercare – Unità Speciale Scomparsi

02:20 Studio Aperto – la Giornata

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda Estate

21:15 Un colpo perfetto

23:15 Manhattan

01:45 In Onda Estate

TV8

20:10 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 I delitti del Barlume – Un due tre stella!

23:25 I delitti del Barlume – La battaglia navale

NOVE

20:20 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 I migliori Fratelli di Crozza

23:00 La confessione

00:25 Apocalypse: La Seconda Guerra Mondiale

02:15 Airport Security: Europa

20 — Venti

20:13 Il Paradosso del Raviolo Al Vapore – The Big Bang Theory

20:36 L’ Esperimento del Cocktail – The Big Bang Theory

21:04 Repo Men

23:29 Le Belve (Di O. Stone)

01:59 Chuck Vs. la Wedding Planner – Chuck IV

Rai 4

20:34 Criminal Minds VII ep.7

21:20 L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente

23:04 Predator 2

00:57 Anica appuntamento al cinema

01:00 Warrior S2E5 Nè per bere o fottere, o per una dannata preghiera

01:53 Hangman – Il gioco dell’impiccato

Iris

20:05 Cowboy – Walker Texas Ranger

21:00 Profumo-Storia di un Assassino

23:58 American History X

02:18 Amici e Vicini

Rai 5

20:14 Prossima fermata America S2E4 – La Junta – Colorado Springs

21:14 64° Festival dei 2 mondi – Concerto finale

22:41 A Soul Journey

23:59 Freak e i suoi fratelli

01:18 Rai News Notte

01:20 Il ragazzo con la Leica

Rai Movie

21:10 Viaggio al centro della Terra

22:45 15 minuti – Follia omicida a New York

00:40 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

21:20 Il Commissario Ricciardi – S2E3 – Serenata senza nome

23:15 Mina Settembre – S1E5 – Onora il padre

00:10 Mina Settembre – S1E6 – Andare avanti

Cielo

20:00 Affari al buio

20:30 Affari di famiglia

21:25 Venus e Fleur

23:00 Per sesso o per amore?

00:45 La cultura del sesso

01:35 “Novecento” porno

Twentyseven

20:01 Super car

21:08 Paddington

22:54 Il cavaliere del Santo Graal

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Miral

22:50 Effetto Notte – TV2000

23:25 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:10 La cucina di Sonia

01:40 ArtBox

La 5

20:05 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 93

21:10 Friends With Kids – Funny Friday

23:14 Questione di Tempismo – Funny Friday

01:00 Cerchi Nell’Acqua, 1 – i Cerchi Nell’Acqua

02:34 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 93

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Io e la mia ossessione

23:00 Bad Hair Day – Problemi di peli

23:55 Body Bizarre

Cine34

21:07 Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo

23:06 Bambola

00:55 La palestra

02:23 Simone e Matteo – Un gioco da ragazzi

Focus

20:00 Gli Orrori di Dead Man’s Island – Cose di Questo Mondo VII

21:05 Intelligenza Artificiale – una Rivoluzione per L’Umanità ’23

22:00 Terrore Nei Cieli – Indagini Ad Alta Quota Xxii

23:00 Tempesta in Arrivo – Indagini Ad Alta Quota Xxii

00:00 Lo Sapevi Che? – Estate, 15 – Lo Sapevi Che? – Estate

00:08 Lo Sapevi Che? – Estate, 4 – Lo Sapevi Che? – Estate

00:15 I Naufragi dell’Impero Romano – Relitti e Segreti

01:15 Le Utlime Ore di Saint – Pierre

01:56 Tg5 Start

02:00 E-Planet, 29 – E-Planet

Giallo

20:00 Balthazar

21:10 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

23:10 Le due facce della legge

01:20 Shetland

TOP Crime

20:16 Spirito di Squadra – The Closer

21:10 Il Bagnante Nudo – Forever

22:03 I Lupi Dei Bassifondi di Brooklyn – Forever

22:57 Cittadini del Reich – Hamburg Distretto 21 XIV

23:50 Avidità – Hamburg Distretto 21 XIV

00:44 Figlio Conteso – Law & Order: Unità Speciale XI

01:38 La Copia – Law & Order: Unità Speciale Xii

02:35 Il Bersaglio – Law & Order: Unità Speciale Xii

Italia 2

20:20 La Ricetta della Nonna – Friends

20:45 L’ Assistente – Friends

21:15 Autopsy (Di A. Ovredal)

23:00 Obbligo O Verità

01:05 Festa Grande – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:25 Il Passato di Brook – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:50 Tra il Presente e il Passato – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:10 Brook Nella Ciurma – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:35 La Dodicesima Casa – i Cavalieri dello Zodiaco

02:55 Bellezza Fatale – i Cavalieri dello Zodiaco

DMAX

21:25 Border Control Italia

23:15 Border Security: terra di confine

01:05 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Mussolini e i Balilla

21:10 e – Archeo Parchi archeologici – Nora

21:15 Fabrizio Frizzi, conduttore gentile

22:05 1942 Italia in guerra – Nord Africa: la resa dei conti

23:05 Italiani con Paolo Mieli – Elio Fiorucci – Stato libero

00:05 Cristoforo Colombo: la scoperta dell’America

00:15 Rai News Notte

00:20 Il giorno e la storia

00:40 Alla scoperta del ramo d’oro – Gabriele Frasca e Paola Italia

Mediaset Extra

21:15 Tu Si Que Vales

00:35 Battiti Live – Radio Norba Cornetto Battiti Live

03:46 Tgcom24 Breaking News

03:48 Melaverde