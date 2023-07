Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 20 luglio 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 20 luglio 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 20 luglio 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Noos – L’avventura della conoscenza

23:45 TG1 Sera

23:50 Noos – Viaggi nella Natura

00:55 RaiNews24

01:26 Che tempo fa

01:30 Speciale Movie Mag – Il cinema che verrà

02:00 Sottovoce

02:30 RaiNews24

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Non sono una signora

23:30 Sali e t’abbacchi

01:12 Meteo 2

01:15 Piloti

01:55 Nuoto, Campionati Mondiali Fukuoka 2023

Rai 3

20:00 Blob

20:15 Via Dei Matti n°0 – Manuela Bollani – Puntata del 25/10/2022

20:50 Un posto al sole – EP6244

21:15 Un posto al sole – EP6245

21:40 I cacciatori del cielo

23:15 100 opere- Arte torna a casa

00:00 TG3 Linea notte estate

00:30 Meteo 3

00:35 Newton. Pt.5 – Ai confini del linguaggio

01:35 RaiNews24

Rete 4

20:30 Controcorrente

21:27 Vendetta: una Storia D’Amore

23:45 I 3 dell’Operazione Drago

01:49 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

02:09 Apollo 11 (Di T. Douglas Miller)

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Felicissima Sera – All Inclusive

00:55 Tg5

01:29 Meteo.It Tg5 Notte

01:30 Paperissima Sprint Estate

02:17 E L’ Amica Reincarnata – 2 Broke Girls III

02:37 Sacrificio D’Amore

Italia 1

21:15 Partita del Cuore per la Romagna

23:31 Acts Of Violence

01:26 Una Strategia Vincente – Prodigal Son

02:10 Studio Aperto – la Giornata

02:22 Sport Mediaset – la Giornata

02:37 Annette Bening – Celebrated

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda Estate

23:15 Letizia Battaglia Shooting the Mafia

01:25 ArtBox

02:00 L’Aria che Tira Estate

TV8

20:05 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 Il triangolo delle Bermuda – Mare del Nord

00:10 Le ultime ore della Terra

01:55 Io vengo ogni giorno

NOVE

20:20 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:35 What Women Want – Quello che le donne vogliono

23:35 Le spie della porta accanto

01:35 Highway Security: Spagna

20 — Venti

20:13 Il Postulato dell’Hamburger – The Big Bang Theory

20:36 Il Paradigma della Terra di Mezzo – The Big Bang Theory

21:04 Le Belve (Di O. Stone)

23:49 Bumblebee

Rai 4

20:33 Criminal Minds VII ep.6

21:20 Hawaii Five-0 – S4E11 – Il ricordo

22:05 Hawaii Five-0 – S4E12 – Ogni tanto

22:49 Hawaii Five-0 – S4E13 – Il favore

23:33 Hinterland

01:15 Anica appuntamento al cinema

01:17 Warrior S2E4 Se non vedi il sangue, non stai giocando

Iris

20:05 Bassifondi – Walker Texas Ranger

21:00 First Man

23:51 White River Kid

01:52 Nostra Signora di Fatima

Rai 5

20:13 Prossima fermata America S2E3 – Lawrence – Lamar

21:14 La Rondine

23:05 Rock Legends: Stevie Wonder

23:29 Bryan Ferry, Don’t Stop The Music

00:24 Patti Smith Electric Poet

01:17 Rai News Notte

01:19 Ugo Mulas

Rai Movie

21:10 Starship Troopers – Fanteria dello spazio

23:15 Noah

01:35 Anica – Appuntamento al cinema

01:40 La ballerina del Bolshoi

Rai Premium

21:20 Vostro Onore – S1E5

23:20 Dolci e delitti – Il mistero di Natale

00:55 La Squadra – S4E1

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Banlieue 13

23:10 La ragazza di Trieste

01:10 Camgirls Made in Italy

Twentyseven

20:01 Super car

21:09 Il cavaliere del Santo Graal

23:17 Chi più spende… più guadagna!

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Laureata… e adesso?

22:25 Allievi – Giovani Medici

23:20 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Cena tra amici

23:40 La figlia del generale

01:55 La cucina di Sonia

La 5

20:05 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 91

21:10 My First Miracle – Love Education

23:15 Prima di Domani – Love Education

01:11 Solo per Amore – Destini Incrociati, 10

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Malati di pulito

23:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:04 Un maresciallo in gondola

23:07 Killer per caso

00:54 Tutto molto bello

02:28 Noi non siamo angeli

Focus

20:00 Il Divoratore delle Isole Hawaii – Cose di Questo Mondo VII

21:05 La Guerra Dei Carnivori – Gli Animali Più Pericolosi II

22:01 Foresta Tropicale Montana, Giungla e Paesaggio Carsico – Wild Cina…

23:00 Lo Sapevi Che? – Estate, 14 – Lo Sapevi Che? – Estate

23:07 Lo Sapevi Che? – Estate, 9 – Lo Sapevi Che? – Estate

23:15 Il Mistero Dyatlov – un Caso Ancora Aperto

00:15 Il Mistero di Nazca

01:15 Decolli Letali – Mayday: Air Disaster – The Accident Files III

Giallo

20:00 Balthazar

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 Shetland

TOP Crime

20:16 Per Scegliere di Vivere – The Closer

21:10 Cittadini del Reich – Hamburg Distretto 21 XIV

22:03 Avidità – Hamburg Distretto 21 XIV

22:58 Carne Da Macello – Law & Order: Unità Speciale XI

23:52 Incendio – Law & Order: Unità Speciale XI

00:45 Delitto A Albi

02:35 Mercanti di Bambini – Law & Order: Unità Speciale XI

Italia 2

20:20 L’ Anello – Friends

20:45 Proposta di Matrimonio – I Parte – Friends

21:15 Obbligo O Verità

23:20 Il Calcolo della Procreazione – The Big Bang Theory

23:45 La Turbolenza di Tam – The Big Bang Theory

00:15 La Collisione Al Planetario – The Big Bang Theory

00:40 L’ Imitazione Perturbativa – The Big Bang Theory

01:05 La Derivazione dell’Allocazione della Sovvenzione

01:30 Un Nemico Dopo L’Altro – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:50 Gli Incredibili Poteri del Frutto Pad Pad

02:10 Gesto Eroico – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

DMAX

21:25 La febbre dell’oro

23:15 Monte Rosa: La miniera perduta

00:10 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Viaggio verso la Luna

21:10 a.C.d.C. I soldati di Dio. L’assedio di Malta p.1

22:10 a.C.d.C.I soldati di Dio. L’assedio di Malta p.2

23:05 Cronache dall’antichità-dal mito alla storia p.2

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Alla scoperta del ramo d’oro – Antonio Ereditato

01:05 Passato e Presente – Viaggio verso la Luna

01:40 Storia delle nostre città – Ravenna. Un tesoro d’acqua – 21/02/2022

Mediaset Extra

21:15 Battiti Live – Radio Norba Cornetto Battiti Live

00:35 Caduta Libera

01:37 Tgcom24 Breaking News

01:39 Avanti un Altro Story