Vigili del Fuoco di Fiuggi impegnati per incidente stradale ad Anagni, in via Pastine, avvenuto la mattinata di oggi, mercoledì 19 luglio 2023.

Incidente ad Anagni oggi: ecco cosa è successo in via Pastine

Questa mattina alle 8.15 a seguito di chiamata proveniente dal NUE, i Vigili del Fuoco del comando di Frosinone, sede distaccata di Fiuggi, sono intervenuti a seguito di un ribaltamento di un’auto, con all’ interno una donna di 72 anni. L’episodio è avvenuto stamane in un incrocio nel Comune di Anagni, precisamente in via Pastine.

I Vigili del Fuoco di Fiuggi hanno provveduto alla messa in sicurezza del tratto stradale fino alla rimozione dell’ autovettura ribaltata e affidato la donna alle cure del 118. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri della stazione di Anagni.

Le forze dell’Ordine hanno eseguito i rilievi di rito, al fine di chiarire l’esatta dinamica del sinistro, che non ci risulta ancora nota. Potrebbero seguire aggiornamenti in merito alle condizioni della donna.