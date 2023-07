Lutto ad Anagni per la scomparsa della dottoressa Cinzia Castellotti

Lutto ad Anagni: la Città dei Papi piange per la prematura scomparsa della dottoressa Cinzia Castellotti. Numerosi i messaggi di cordoglio rivolti al marito, l’ex consigliere comunale Fernando Fioramonti.

Lutto ad Anagni per la prematura scomparsa della dottoressa Castellotti

“È venuta a mancare prematuramente Cinzia Castellotti, moglie dell’ex consigliere comunale Fernando Fioramonti. Sono notizie tristi, che non vorremmo mai sentire, quando una mamma, una moglie, muoiono e lasciano un vuoto incolmabile per le loro famiglie. In questo momento di dolore ci stringiamo a Fernando ed a tutta la sua famiglia, con le più sentite condoglianze”, è quanto scritto dal primo cittadino di Anagni, Daniele Natalia.

Anche la nostra Redazione si stringe al dolore della famiglia e di tutti i cari della donna.

