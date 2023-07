Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 18 luglio 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 18 luglio 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 18 luglio 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Un cuore due destini – S1E5

22:15 Un cuore due destini – S1E6

23:10 TG1 Sera

23:15 La scogliera dei misteri – S1E1

00:00 La scogliera dei misteri – S1E2

01:10 RaiNews24

01:39 Che tempo fa

01:45 Sottovoce

02:15 RaiNews24

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Modalità aereo

23:10 Bar Stella – Puntata del 06/12/2022

00:05 Premio Cimitile XXVIII Edizione

01:25 Appuntamento al cinema

01:30 Piloti

01:55 Nuoto, Campionati Mondiali Fukuoka 2023

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via dei matti Numero zero

20:50 Un posto al sole – EP6242

21:20 Filorosso

00:00 TG3 Linea notte estate

00:30 Meteo 3

00:35 Sorgente di vita – Puntata del 02/07/2023

01:10 Sulla via di Damasco

01:45 RaiNews24

Rete 4

20:30 Controcorrente

21:25 Doppia Vita – Delitti Ai Caraibi

22:30 Delitto Al Giardino Botanico – Delitti Ai Caraibi

23:39 Ocean’s Thirteen

02:03 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

02:25 Gli Italiani e Le Vacanze

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:21 Paolo Borsellino

00:30 Tg5

01:04 Meteo.It Tg5 Notte

01:06 Padrenostro

03:25 Paperissima Sprint Estate

Italia 1

20:30 La Scelta di Sophie – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Battiti Live – Radio Norba Cornetto Battiti Live

00:31 Obbligo O Verità

02:31 Studio Aperto – la Giornata

02:43 Sport Mediaset – la Giornata

02:58 Vince Vaughn – Celebrated

03:21 Jackie Chan – Celebrated

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda Estate

23:15 Il bambino con il pigiama a righe

01:25 ArtBox

02:00 L’Aria che Tira Estate

TV8

20:10 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?

23:40 Maldamore

01:35 (S)ex list

NOVE

20:20 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Ip Man 2

23:35 Caos

01:35 Highway Security: Spagna

20 — Venti

20:13 Big Bang Theory – The Big Bang Theory

20:36 L’ Ipotesi del Cervellone – The Big Bang Theory

21:04 Fire With Fire

23:14 Hulk

01:49 Chuck Vs. la Cat Squad – Chuck IV

02:29 Chuck Vs. la Festa in Maschera – Chuck IV

03:09 Il Club del Libro – Joey

03:29 Il Plurisostituto – Joey

03:49 Cuore di Mamma – Joey

Rai 4

20:34 Criminal Minds VII ep.4

21:22 Predator 2

23:13 Sputnik

01:05 Anica appuntamento al cinema

01:07 Warrior S2E2 Chinese Connection

Iris

20:05 Bingo! – Walker Texas Ranger

21:00 Sceriffo Senza Pistola

23:01 Il Grande Sentiero (Di J. Ford)

01:47 Base Artica Zebra

Rai 5

20:14 Prossima fermata America S2E1 – Saint Louis – Jefferson City

21:14 Morto tra una settimana (o ti ridiamo i soldi)

22:42 David Gilmour Live at Pompei

23:42 Buddy Guy, The Torch

01:26 Rai News Notte

01:28 Sulle orme di Gerda Taro

Rai Movie

21:10 Lucas è scomparso

22:50 Quando l’amore si spezza

00:35 Anica – Appuntamento al cinema

00:40 Jojo Rabbit

Rai Premium

21:20 Le indagini di Lolita Lobosco – S2E3 – Viva gli sposi

23:10 Vostro Onore – S1E3

01:05 La Squadra – S3E39

02:50 Heartland S3E1 – La ragazza dei miracoli

Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:20 Gasoline Alley

23:10 Tenere cugine

01:00 Erection Man

02:05 Arakimentari – L’arte dell’erotismo

Twentyseven

20:05 Super car

21:08 Superman II

23:33 La piccola boss

01:32 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Ricomincio da me

22:35 Una parola per un sogno

00:45 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Padre Brown

01:10 La cucina di Sonia

01:40 La Mala Educaxxxion

La 5

20:05 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 87

21:10 Temptation Island

01:00 Solo per Amore – Destini Incrociati, 8

02:26 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 87

03:06 Brave And Beautiful, 2

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Primo appuntamento

00:30 Body Bizarre

Cine34

21:04 L’allenatore nel pallone

23:04 Piccolo grande schermo

23:19 Paulo Roberto Cotechino centravanti di sfondamento

01:03 Partirono preti, tornarono… curati – PrimaTv

02:48 Carambola

Focus

20:00 Storia Tra Le Paludi in Lousiana – Cose di Questo Mondo VII

21:05 I Vasti Fiumi della California – California: un Mondo Da Scoprire

22:00 Una Terra di Contrasti – California: un Mondo Da Scoprire

23:00 Lo Sapevi Che? – Estate, 12 – Lo Sapevi Che? – Estate

23:07 Lo Sapevi Che? – Estate, 5 – Lo Sapevi Che? – Estate

23:15 Manutenzione Letale – Indagini Ad Alta Quota Xxii

00:15 Terrore in Michigan – Indagini Ad Alta Quota Xxii

01:15 Sopravvissuti – Mayday: Air Disaster – The Accident Files III

02:00 Dentro la Grande Muraglia dello Spazio – Universo Ai Raggi X IV

02:43 18/07/2023 – Meteo Focus

02:45 Scheletri/Monete/Cerchi Nel Terreno – Secrets in The Jungle

Giallo

20:05 Balthazar

21:10 Perception

00:10 L’Ispettore Barnaby

TOP Crime

20:15 Un Mondo A Parte – The Closer

21:10 Scompersa – Law & Order: Unità Speciale XX

22:04 Blackout – Law & Order: Unità Speciale XX

22:59 Ombra – Law & Order: Unità Speciale XI

23:53 Il Tatuaggio – Law & Order: Unità Speciale XI

00:46 Legittima Difesa – C.S.I. Miami VI

01:39 Morte di una Tata – C.S.I. Miami VI

Italia 2

20:20 Una Visita Inattesa – Friends

20:45 Cuore di Ghiaccio – Friends

21:15 Lupin III – Prigioniero del Passato – Animazione

23:20 Vestiti e Pugnale! – Duncanville

23:45 Matrimonio del Lavoro – Duncanville

00:10 Zombie in Ginocchio – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

00:30 Fuori Dalla Nebbia – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

00:55 L’ Ora della Resa Dei Conti! – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:25 La Rivoluzione delle Ombre – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:50 Tre Pirati Contro Ozu – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:15 La Cuspide Scarlatta – i Cavalieri dello Zodiaco

02:35 Un Aiuto Inaspettato – i Cavalieri dello Zodiaco

DMAX

21:25 Questo strano mondo con Marco Berry

23:15 Wrestling – WWE Smackdown

01:05 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Le scrittrici della Resistenza

21:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Francesco Datini da Prato

22:10 I ragazzi del ’36

23:00 Illuminate – Franca Valeri – Puntata del 23/01/2023

23:45 Lo scoppio della guerra civile in Spagna

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Alla scoperta del ramo d’oro – Francesca Biasetton – Puntata del 18/07/2023

01:05 Passato e Presente – Le scrittrici della Resistenza

01:45 1939-1945 La II Guerra Mondiale – Fronte orientale: L’attacco alla Russia

02:35 Italiani con Paolo Mieli – Sandro Ciotti. Un uomo solo al microfono

Mediaset Extra

21:15 Avanti un Altro! Pure di Sera

00:35 Caduta Libera

01:37 Tgcom24 Breaking News

01:39 Avanti un Altro Story

02:34 Melaverde