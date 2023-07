Ostia, vende droga da una casa popolare: arrestato 25enne

Spaccio di droga all’interno di un alloggio di proprietà di Roma Capitale: un giovane di 25 anni, di nazionalità italiana, è stato arrestato da una pattuglia della Polizia di Roma Capitale, durante alcuni controlli all’interno di un palazzo in zona Ostia Nuova.

L’intervento della Polizia Locale in zona Ostia Nuova: arrestato uno spacciatore di 25 anni

Gli agenti del X Gruppo Mare hanno visto un uomo di 61 anni salire le scale e suonare ad una porta, coperta da una grata e con una telecamera installata sullo spioncino.

Una volta essersi posizionati in modo tale da non essere visti, pochi minuti dopo, hanno assistito alla consegna di una bustina contenente polvere bianca in cambio di un corrispettivo in denaro, motivo per il qualche la pattuglia è intervenuta bloccando il sessantenne e chiamando rinforzi per entrare nell’appartamento.

All’interno si trovavano anche due donne di 62 e 42 anni. La sostanza posta sotto sequestro, una volta completate le analisi, è risultata essere cocaina. Tuttora in corso accertamenti sulla posizione delle persone che erano in casa con il ragazzo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.