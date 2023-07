Come era stato già anticipato stamattina, nell’ambito di un più ampio piano strategico, predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, una straordinaria operazione di controllo è stata svolta dai Carabinieri a Ostia, volto al contrasto di ogni forma di illegalità e ad arginare il fenomeno delle occupazioni abusive di alloggi di edilizia residenziale pubblica dell’Ater di Roma e fermare gli allacci illeciti alle reti di distribuzione delle utenze di luce, acqua e gas.

Ostia, furto d’energia e occupazioni abusive: il report sui controlli

L’intervento, a cui ha partecipato anche la Polizia Locale di Roma Capitale, si inquadra in una più ampio sistema di contrasto al degrado e all’abusivismo, in linea con le direttive del Prefetto di Roma e del Ministero dell’Interno. Nello specifico sono stati identificati gli abitanti di due scale e ad opera dell’Ater sono in corso le verifiche circa la regolarità dei titoli di assegnazione degli alloggi.

Nelle due scale sono stati accertati 4 allacci abusivi alla rete elettrica per cui sono state denunciate 6 persone per furto. I Carabinieri della Compagnia di Ostia con i tecnici incaricati hanno provveduto contestualmente al ripristino dello stato dei luoghi ed alla rimozione degli abusi accertati.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.