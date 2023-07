In previsione dell’ondata di calore prevista per domani, 18 luglio 2023, la Protezione Civile di Roma Capitale, insieme ai volontari, CRI e ACEA, sarà presente in 28 punti sensibili della città per offrire assistenza e informazioni alle persone in difficoltà.

Roma, task force di 80 addetti e volontari in 28 punti sensibili della Città: il caldo non dà tregua

A partire dalle 11, circa 80 donne ed uomini saranno in strada per dare consigli sui corretti comportamenti e le buone prassi, per accompagnare cittadini e turisti alle fontane o per erogare direttamente l’acqua dalle bottigliette per riequilibrare l’idratazione. In tal modo si favoriranno anche eventuali tempestivi interventi o servizi di soccorso medico.

Le zone interessate saranno diverse dal centro alle periferie, come ad esempio, Colosseo, Piazza Pia, Ostia e il Municipio XV. Saranno privilegiate le aree ad alta frequentazione pedonale o i mercati rionali. Per l’autoprotezione occorre idratazione ma il consiglio principale resta quello di non uscire nelle ore più calde.

Così in una nota la Protezione Civile di Roma Capitale.

Foto di repertorio