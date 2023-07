Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 17 luglio 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 17 luglio 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 17 luglio 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Il giovane Montalbano (S1E3)

23:30 Cose nostre – Dove resiste il bene

23:55 TG1 Sera

00:03 Cose nostre – Dove resiste il bene

00:40 RaiNews24

01:15 Sottovoce

01:45 RaiNews24

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Che Todd ci aiuti S1E1 – Il metodo Todd

22:10 Che Todd ci aiuti S1E2 – Il secondo del secondo

23:00 Che Todd ci aiuti S1E3 – Tante seconde opportunità

23:40 Chiamata d’emergenza

00:39 Meteo 2

00:40 Piloti

00:55 Nuoto, Campionati Mondiali Fukuoka 2023

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via Dei Matti n°0 – Mario Brunello e Giovanni Sollima – 22/09/2022

20:50 Un posto al sole – EP6241

21:20 Report Estate

23:15 Franco Menichelli – L’Avversario – L’altra faccia del campione

00:00 TG3 Linea notte estate

00:30 Meteo 3

00:35 O anche no

01:30 Protestantesimo – “Europa al bivio” – 09/07/2023

02:05 RaiNews24

Rete 4

20:30 Controcorrente

21:20 Zona Bianca

00:50 Il Tramonto – Training Day

01:45 Prospettiva Limitata – Training Day

02:33 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

02:55 Scusi, Lei è Normale?

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Temptation Island

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It Tg5 Notte

01:35 Paperissima Sprint Estate

02:22 Vivere IV

02:52 Sacrificio D’Amore

Italia 1

20:30 Il Vaso di Pandora – II Parte – N.C.I.S. New Orleans

21:20 Fast & Furious – Solo Parti Originali

23:41 The Final Destination

01:32 Uroboro – Prodigal Son

02:21 Studio Aperto – la Giornata

02:33 Sport Mediaset – la Giornata

02:48 Owen Wilson – Celebrated

03:11 Keanu Reeves – Celebrated

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda Estate

21:15 La figlia del generale

23:30 Schegge di paura

01:00 Tg La7

02:00 In Onda Estate

02:40 Camera con vista

03:05 Bell’Italia in viaggio

TV8

20:10 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 Cops – Una banda di poliziotti

23:20 Italia’s Got Talent

01:30 Epic Movie

02:50 Coppie che uccidono

03:40 Lady Killer

NOVE

20:20 Cash or Trash – Chi offre di più?

21:25 Only Fun – Comico Show

23:35 Chernobyl – Fuga dall’inferno

02:05 Highway Security: Spagna

20 — Venti

20:13 La Costante del Cambiamento – The Big Bang Theory XII

20:36 La Sindrome di Stoccolma – The Big Bang Theory XII

21:04 Hulk

23:54 Speed

02:18 Chuck Vs. la Contessa – Chuck IV

02:58 Chuck Vs. la Seduzione Impossibile – Chuck IV

03:38 Il Trasloco – Joey

03:58 Consigli Preziosi – Joey

04:18 Joey Cerca Amici – Joey

Rai 4

20:33 Criminal Minds VII ep.3

21:20 Fire Country S1E1 – Redenzione

22:03 Fire Country S1E2 – Il principe di Edgewater

22:50 Il furore della Cina colpisce ancora

00:36 Anica appuntamento al cinema

00:38 Warrior S2E1 Impara a resistere, o prendi una guardia del corpo

01:35 Blood Money – A qualsiasi costo

02:57 Tribes and Empires: Le profezie di Novoland S1E39

03:39 Tribes and Empires: Le profezie di Novoland S1E40

Iris

20:05 La Tigre – Walker Texas Ranger

21:00 L’ Isola dell’Ingiustizia

23:34 Nato il 4 Luglio

02:09 Note di Cinema

02:14 Memorie di Pesce Rosso

Rai 5

20:18 The Sense of Beauty – E6

21:14 L’uomo che rubò Bansky

22:45 Sciarada Il circolo delle parole – L’Altro ‘900. Maria Luisa Spaziani

23:45 Bill Wyman – The Quiet One

01:19 Rai News Notte

01:20 Uliano Lucas

02:23 The Sense of Beauty – E6

03:19 Oscillatori e transistor

Rai Movie

21:10 Geronimo!

23:00 La via del West

01:10 L’Albatross – Oltre la tempesta

03:15 Io sono la legge

Rai Premium

21:20 La marcia nuziale – Il resort dell’amore

22:50 Il fiume della vita – Gange

00:30 La Squadra – S3E38

02:10 Allora in onda – Ritratto di donna velata

02:50 Heartland S2E18 – Fuori dalla tormenta

03:30 Sea Patrol S5E6 – Operazione sotto copertura

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:15 Girl

23:15 Always Amber – La fluidità dell’anima

00:30 All Happy Mornings – Bisessualità e amore

01:40 Krow’s TRANSformation – Top model in transizione

Twentyseven

21:09 La piccola boss

23:15 Ti odio, ti lascio, ti…

01:08 Hazzard

02:43 Detective in corsia

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 I Magnifici 7

22:35 Indagine ai confini del sacro

23:15 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:15 La cucina di Sonia

01:45 ArtBox

02:15 Like – Tutto ciò che Piace

02:45 I menù di Benedetta

La 5

20:05 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 85

21:10 Rosamunde Pilcher: Valigie e Segreti

23:10 La Verdad I, 8 – Le Verità Nascoste

01:02 Solo per Amore – Destini Incrociati, 7

02:26 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 85

03:06 Brave And Beautiful, 1

03:46 Una Vita XI , 666 – una Vita XI – L’Album Dei Ricordi

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Vite al limite

Cine34

21:05 In questo mondo di ladri

23:00 Facciamo fiesta

00:56 Viuuulentemente… mia

02:30 Due sul pianerottolo

Focus

20:00 Vichinghi: Fra Mito e Realtà – Cose di Questo Mondo VII

21:05 I Naufragi dell’Impero Romano – Relitti e Segreti

22:00 Le Utlime Ore di Saint – Pierre

23:00 Lo Sapevi Che? – Estate, 11 – Lo Sapevi Che? – Estate

23:07 Lo Sapevi Che? – Estate, 3 – Lo Sapevi Che? – Estate

23:15 Un Puntino Azzurro Nell’Universo – Alle Origini della Terra e della Vita, 1

23:31 L’ Eone Adeano – I Parte

00:00 Un Puntino Azzurro Nell’Universo – Alle Origini della Terra e della Vita, 2

00:15 L’ Eone Archeano – II Parte

00:45 Un Puntino Azzurro Nell’Universo – Alle Origini della Terra e della Vita, 3

01:00 Eone Proterozoico (L) – III Parte

01:30 Un Puntino Azzurro Nell’Universo – Alle Origini della Terra e della Vita, 4

01:45 Misure di Sicurezza – Mayday: Air Disaster – The Accident Files III

02:29 Meteo Focus

02:30 I Segreti Degli Asteroidi – Universo Ai Raggi X IV

03:15 Meduse Lacustri/Rifugi Nella Foresta/Fiore Pericoloso – Secrets in The Jungle

Giallo

20:05 Balthazar

21:10 Vera

23:10 L’Ispettore Barnaby

01:05 Shetland

03:15 Disappeared

TOP Crime

20:16 Questioni di Etica – The Closer

21:10 Legittima Difesa – C.S.I. Miami VI

22:03 Morte di una Tata – C.S.I. Miami VI

22:58 Stato di Estrema Agitazione – Law & Order: Unità Speciale XI

23:52 Perversione – Law & Order: Unità Speciale XI

00:45 I Cospiratori – Colombo

02:35 Razzismo – Law & Order: Unità Speciale XI

Italia 2

20:20 Un Sorriso Smagliante – Friends

20:50 Indovina Chi Viene A Cena – Friends

21:25 Assolutamente Babsolosa – i Griffin

21:55 Disney Reboot – i Griffin

22:20 La Lotta per i Gatti – i Griffin

22:45 Vestiti e Pugnale! – Duncanville

23:10 Matrimonio del Lavoro – Duncanville

23:35 La Rigenerazione delle Cognizioni – The Big Bang Theory

00:00 Il Collasso del Giroscopico – The Big Bang Theory

00:25 La Dissonanza A Lunga Distanza – The Big Bang Theory

00:55 La Configurazione Coniugale – The Big Bang Theory

01:20 L’ Enigma del Regalo – The Big Bang Theory

01:40 Ciurma All’Attacco – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:00 Zombie in Ginocchio – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:20 Fuori Dalla Nebbia – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:45 Addio Fratello – i Cavalieri dello Zodiaco

03:10 Speranza Nella Settima Casa – i Cavalieri dello Zodiaco

03:35 La Cuspide Scarlatta – i Cavalieri dello Zodiaco

DMAX

21:25 Life Below Zero

23:15 WWE Raw

01:15 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – La guerra di Crimea

21:10 Cronache dall’antichità-dal mito alla storia p.2

22:05 Storia delle nostre città – Ravenna. Un tesoro d’acqua – 21/02/2022

22:55 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Copernico. Vita di un rivoluzionario 2 puntata

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Alla scoperta del ramo d’oro – Daniela Brogi

01:05 Passato e Presente – La guerra di Crimea

01:40 Italiani con Paolo Mieli: Giuseppe Dosi il poliziotto artista

02:30 La croce e la spada-Sant’Ambrogio

Mediaset Extra

21:15 Colorado

00:35 Caduta Libera

01:37 Tgcom24 Breaking News

01:39 Avanti un Altro Story

02:34 Melaverde