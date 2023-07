Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e in seconda serata di oggi, 15 luglio 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 15 luglio 2023, in onda in prima e in seconda serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 15 luglio 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:35 Techetechetè

21:25 20 anni che siamo italiani – p1

23:55 TG1 Sera

00:00 Filming Italy Sardegna Festival 2023

01:15 Che tempo fa

01:20 Mille e un libro

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Cure pericolose

23:00 TG2 Dossier

23:44 Meteo 2

23:50 TG2 Storie. I racconti della settimana

00:30 TG2 Mizar

00:55 Nuoto, Campionati Mondiali Fukuoka 2023

Rai 3

20:00 Blob

20:30 Il meglio di Generazione Bellezza

21:25 L’amica geniale Storia del nuovo cognome S2E3 – Scancellare

22:35 L’amica geniale Storia del nuovo cognome S2E4 – Il bacio

23:40 TG3 Sera

23:50 Meteo 3

23:55 Rosa pietra stella

01:30 Appuntamento al cinema

01:35 Fuori Orario. Cose (mai) viste

Rete 4

20:30 Controcorrente

21:25 Puma – Dynasties i -II

22:30 Scimpanzè – Dynasties i -II

23:39 A Ruota Libera

01:33 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Lo Show Dei Record

00:50 Tg5

01:24 Meteo.It Tg5 Notte

01:25 Paperissima Sprint Estate

02:12 Il Sangue e la Rosa

Italia 1

20:30 A Testa Alta – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Ritorno Al Futuro

23:45 Spiders (Di T. Takacs)

01:36 Roma – Campionato Formula e

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda Estate

21:15 Eden – Un Pianeta da Salvare

00:30 Tg La7

00:40 Anticamera con vista

00:50 In Onda Estate

TV8

20:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:25 Bruno Barbieri – 4 Hotel

22:50 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

00:10 Bruno Barbieri – 4 Hotel

01:25 American Pie Presents: Band Camp

NOVE

20:00 I migliori Fratelli di Crozza

21:35 Lady Gucci – La storia di Patrizia Reggiani

23:05 Cercando Elisa – Il delitto Claps

00:50 Io e il mio (quasi) assassino

20 — Venti

20:13 Lo Scisma del Plagio – The Big Bang Theory XII

20:36 La Conclusione Materna – The Big Bang Theory XII

21:04 Spia per Caso

23:01 Special Forces – Liberate L’Ostaggio

01:14 Chuck Vs. la Fase Tre – Chuck IV

01:54 Chuck Vs. Volkoff – Chuck IV

Rai 4

20:29 Il Commissario Rex S7E4 – Il bluff

21:21 12 Rounds

23:13 Outback

00:40 Eli Roth’s History of Horror S2E3

Iris

21:00 Passenger 57-Terrore Ad Alta Quota

22:51 Ore 10: Calma Piatta

00:51 Note di Cinema

00:59 Java Heat

Rai 5

20:45 Spartiacque – S1E3

21:14 Visioni – Festival Teatro Greco di Siracusa 2023

21:46 Medea (Teatro Greco di Siracusa)

23:34 1 meter CLOSER – Videocreazione coreografica in quarantena

23:54 Abbondanza-Bertoni: Esecuzioni

00:41 Rock Legends: Eagles

Rai Movie

21:10 Arrivano i Prof

22:55 Nemiche per la pelle

00:30 Un fantastico via vai

Rai Premium

20:10 Un passo dal cielo S3E2 – Amici per la pelle

21:20 Mina Settembre – S1E5 – Onora il padre

22:10 Mina Settembre – S1E6 – Andare avanti

23:05 Il Commissario Ricciardi – S2E2 – Anime di vetro

01:00 Blu Notte – Simonetta, il delitto della Cattolica

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Viol@

23:05 Camgirls Made in Italy

23:50 Porno Valley

00:55 Erection Man

Twentyseven

20:01 A-Team

21:09 Tutto puo’ accadere

22:51 Howard e il destino del mondo

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Soul

21:20 Un regalo inaspettato

23:05 Segreti e bugie

01:30 La compieta preghiera della sera

01:50 Santo Rosario

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Miss Marple: omicidio al vicariato

23:20 Miss Marple

01:10 La cena

La 5

21:10 Marie Is On Fire – Tempi Burrascosi

23:00 Come Sorelle (Di A. Bulut/O. Kaya)

01:19 Sacrificio D’Amore, 7

Real Time

20:35 Casa a prima vista

21:35 Vite al limite

Cine34

21:15 La liceale al mare con l’amica di papà

23:11 La dottoressa ci sta col colonnello

00:55 La dottoressa del distretto militare

Focus

20:00 Sud America – Gli Animali Più Strani, 1

21:05 La Fine dell’Era Motorizzata – la Terra Dopo L’Uomo

22:00 Acque Mortali – la Terra Dopo L’Uomo

23:00 Primi Passi – Nati Sulle Montagne Rocciose

00:00 I Rigori dell’Inverno – Nati Sulle Montagne Rocciose

01:00 Il Sole, la Nostra Stella – Universo Misterioso: Le Ultime Scoperte

Giallo

21:10 Le due facce della legge

23:25 Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne

01:20 I misteri di Murdoch

TOP Crime

20:16 L’ Intrusa – The Closer

21:10 La Signora in Giallo: Vagone Letto con Omicidio

22:57 6 A.M. – Forever

23:50 L’ Uomo Vestito Da Killer – Forever

00:43 L’ Ora della Verità (Di C.M. Rome), 1

01:36 L’ Ora della Verità (Di C.M. Rome), 2

Italia 2

20:20 Trova i Miei Heck! – The Middle

20:45 Il Mio Momento di Gloria! – The Middle

21:15 Halloween III – il Signore della Notte

23:20 The Lodgers – Non Infrangere Le Regole

01:15 La Giovane Illustratrice – City Hunter

01:37 La Conquista di Kreta – City Hunter

01:57 Amore Senza Limiti – City Hunter

DMAX

21:25 72 animali pericolosi con Barbascura X

23:50 Cacciatori di fantasmi

01:40 Mountain Monsters

Rai Storia

20:00 RAM – Fuga da Fermo

20:05 Gli Imperdibili

20:10 Iconologie quotidiane. Caravaggio – Conversione di san Paolo

20:15 Il giorno e la storia

20:30 Scritto, Letto, Detto. Alessandra Necci

20:40 Passato e Presente – Sparta e Atene

21:10 Nel regno di Napoli

23:30 Vogliamo anche le rose

00:50 Rai News Notte

00:55 Il giorno e la storia

Mediaset Extra

21:15 Temptation Island

00:35 Caduta Libera

01:37 Tgcom24 Breaking News

01:39 Avanti un Altro Story