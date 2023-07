San Pietro, ruba lo zaino ad un turista: in manette un 35enne

Ieri mattina, intorno alle 12.00, in una zona molto affollata quale quella di San Pietro, un uomo di 35 anni ha sottratto uno zaino a un turista giapponese, in prossimità di Borgo Vittorio e Via Plauto.

L’intervento della Polizia Locale di Roma Capitale

Gli agenti del I gruppo Prati della Polizia di Roma Capitale, impegnati nel controllo del territorio, una volta appreso del furto con destrezza hanno tratto in arresto il ladro, che in giornata dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria del reato commesso.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Foto di repertorio