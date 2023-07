Sospensione idrica nel Municipio II di Roma il 14 luglio 2023

Si riporta di seguito la comunicazione di ACEA relativa alla sospensione idrica nel Municipio II di Roma.

Info e dettagli

Si comunica che, per lavori di manutenzione sulla rete idrica, dalle ore 23.30 di venerdì 14 luglio alle ore 11:00 di sabato 15 luglio si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua nel Municipio II del Comune di Roma. In particolare le zone interessate sono le seguenti:

via Flaminia (da piazzale Flaminio a ponte Milvio), via Gianbattista Vico, via Giuseppe Pisanelli, lungotevere Arnaldo da Brescia, via Gaetano Filangieri, lungotevere delle Navi, via Enrico Pessina, piazzale delle Belle Arti, viale Tiziano, piazza Apollodoro, viale maresciallo Pilsudsky, via Cesare Fracassini,lungotevere Flaminio, viale del Vignola, piazza Gentile da Fabriano, via Guido Reni, via Giovanni Paolo Pannini, viale Pinturicchio, via Masaccio, lungotevere grande Ammiraglio Thaon di Revel, via Andrea Sacchi, via Podesti, via Nedo Nadi, viale XVII Olimpiade, via degli Olimpionici, via Venezuela, via Pietro de Coubertin, lungotevere Salvo D’Acquisto, lungotevere dell’Acqua Acetosa, via dei Campi Sportivi, viale della Moschea, via dell’Agonistica, largo Giulio Onesti, via del Pentathlon, zone limitrofe.

Un servizio di rifornimento con autobotti sarà disponibile presso:

piazzale della Marina,

piazza Apollodoro,

via della Moschea, 130,

viale Maresciallo Pilsudsky, angolo corso Francia.

Per i casi di effettiva necessità potrà essere predisposto un servizio di rifornimento con autobotte da richiedere preventivamente tramite il numero verde 800 130 335.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 130 335.

Acea Ato 2 si scusa per il disagio.

Foto di repertorio