Dall’inizio di questa settimana è arrivata un’ondata di caldo torrido nella regione Lazio. Alcune province sono considerate particolarmente a rischio, per via delle temperature eccessive raggiunte e previste. Scopriamo insieme quali sono le città da tenere sotto controllo e quali sono considerate le giornate più a rischio, almeno nel breve periodo.

Ondata di caldo nel Lazio, le province e le giornate da bollino rosso a luglio 2023

Ricordiamo che i livelli variano da 0 a 3. Da 0 è considerata situazione buona e dunque bollino verde, poi livello 1 vede un livello medio di criticità, 2 livello a rischio e 3 pericoloso.

Il recente bollettino del Ministero della Salute, ha evidenziato come le giornate di domani, 11 luglio e di mercoledì, 12 luglio 2023, vedano Frosinone, Rieti, Roma e Latina come città da bollino rosso, e dunque tutte a livello 3. Va meglio a Viterbo e provincia, dove la situazione è considerata da bollino arancione per domani e da giallo per mercoledì, dunque livello 2 e 1.

Pertanto, si consiglia di stare molto attenti nelle prossime giornate praticamente in tutto il Lazio, dove le temperature supereranno tranquillamente i 35 gradi.

I consigli sono sempre gli stessi: evitare di uscire nelle ore calde, se non indispensabile, bere cose fresche, ecc. Raccomandiamo dunque la massima prudenza, soprattutto alle fasce più deboli. Vediamoli comunque nel dettaglio:

Cosa fare

Tenere sempre sotto controllo le previsioni meteo

Indossare indumenti leggeri, di fibre naturali e colori chiari, cappello e occhiali da sole

Bere almeno 2 litri di acqua al giorno

Consumare pasti leggeri mangiando molta frutta e verdura

Lavarsi polsi e fronte con acqua fredda

Rinfrescare l’ambiente domestico e di lavoro

Cosa NON fare

Uscire nelle ore più calde della giornata

Esporsi al sole in modo prolungato

Durante il giorno evitare di praticare all’aperto attività fisica intensa o eseguire lavori pesanti

Non sostare all’interno dell’autovettura ferma evitando di lasciare anche per pochi minuti bambini, anziani, animali.

Non indossare vestiti di fibre sintetiche

Non bere alcolici o bevande fredde

Evitare di indossare vestiti di fibre sintetiche

Queste sono solo alcune accortezze consigliate dalla ASL.

Seguiranno aggiornamenti costanti nelle prossime ore.