Dalle 23.10 di ieri 9 luglio, a Tivoli, in prossimità di via Colle Ripoli, è in corso una ricerca di persona da parte dei soccorritori dei Vigili del Fuoco, con diverse squadre impegnate.

Lavori di ricerca

Si lavora per la localizzazione ed il recupero della persona dispersa. Si tratta di un uomo di 67 anni. Dalle ore 7.00 di questa mattina, in ausilio alle squadre di terra anche l’elicottero Drago VVF e il Nucleo Sapr con l’utilizzo dei droni.

Potrebbero seguire aggiornamenti