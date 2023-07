Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 10 luglio 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 10 luglio 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 10 luglio 2023: la lista completa

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Il giovane Montalbano S1E2 – Capodanno

23:40 Cose nostre – Da Napoli è tutto

00:05 TG1 Sera

00:15 Cose nostre – Da Napoli è tutto

00:50 RaiNews24

01:25 Sottovoce

01:55 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 -20.30

21:00 TG2 Post

21:20 C.S.I. Vegas S2E17 – La promessa

22:00 C.S.I. Vegas S2E18 – Dietro la maschera

23:00 C.S.I. Vegas S2E19 – Memorie perse

23:40 Chiamata d’emergenza

00:33 Meteo 2

00:40 I Lunatici

02:10 Quando parla il cuore

03:50 L’odore della notte

3 Rai 3

20:00 Blob – Puntata del 10/07/2023

20:20 Via Dei Matti n°0 – Faraualla – Puntata del 24/11/2022

20:50 Un posto al sole EP6236

21:20 Report

23:15 Michel Platini – L’Avversario – L’altra faccia del campione

00:00 TG3 Linea notte estate

00:30 Meteo 3

00:35 TG- Magazine

00:45 O anche no Estate

01:40 Sorgente di vita – Puntata del 02/07/2023

02:15 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Controcorrente

21:20 Zona Bianca

00:50 Una Giornataccia Ad Aqua Mesa – Training Day

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Temptation Island

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It Tg5 Notte

01:35 Paperissima Sprint Estate

02:22 E la Truffa Psichica – 2 Broke Girls II

02:42 Romanzo Siciliano

6 Italia 1

20:30 Legami di Famiglia – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 The Fast And The Furious: Tokyo Drift

23:36 Final Destination 3

01:27 Parli del Diavolo… – Prodigal Son

02:16 Studio Aperto – la Giornata

02:28 Sport Mediaset – la Giornata

02:43 Tommy Lee Jones – Celebrated

03:06 Uma Thurman – Celebrated

03:29 Le Più Grandi Navi Container Al Mondo – Megacostruzioni

04:12 Studio Aperto – la Giornata

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda Estate

21:15 Al vertice della tensione

23:25 City of Lies – L’ora della verità

01:00 Tg La7

01:35 In Onda Estate

02:15 Camera con vista

02:40 Bell’Italia in viaggio

03:40 L’aria che tira Estate

8 TV8

20:05 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 Cops – Una banda di poliziotti

23:25 Cambia la tua vita con un click

01:25 Sex Movie in 4D

03:20 Coppie che uccidono

04:05 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:35 Only Fun

23:30 È uno sporco lavoro

01:40 Highway Security: Spagna

02:10 Airport Security: Spagna

20 Venti

20:13 La Dispersione del Paintball – The Big Bang Theory XII

20:36 La Proposta della Riproduzione – The Big Bang Theory XII

21:04 King Kong

00:59 Torque Circuiti di Fuoco

02:44 Chuck Vs. il Morto Vivente – Chuck III

03:24 Chuck Vs. la Sconfitta – Chuck III

04:04 Show Reel Serie Rete 20

21 Rai 4

20:09 Criminal Minds VI ep.22

21:20 Blood & Treasure S2E11

21:56 Blood & Treasure S2E12

22:30 Blood & Treasure S2E13

23:11 Dalla Cina Con Furore

00:52 Anica appuntamento al cinema

00:55 Fargo S4E6 Camp Elegance

02:05 Standoff – Punto morto

22 Iris

20:05 Santana – Walker Texas Ranger

21:00 Defiance-I Giorni del Coraggio

23:48 Il Discorso del Re

02:07 Note di Cinema

02:12 Cortesie per Gli Ospiti

03:56 Intrigo A Damasco

23 Rai 5

20:18 The Sense of Beauty – E1

21:14 Sulle tracce di Goethe in Sicilia

22:44 Sciarada – Il circolo delle parole: Umberto Saba

23:46 Jimi Hendrix, Electric Church

01:15 Rai News Notte

01:16 Visioni Distretto del contemporaneo

01:46 Salvare l’arte

02:40 The Sense of Beauty – E1

03:36 Il leggendario regno di Komodo – S1E1

24 Rai Movie

21:10 Io sono Valdez

22:50 Appuntamento per una vendetta

00:20 Killing Season

01:55 Il Sole a Mezzanotte

03:20 Suburbicon

25 Rai Premium

21:20 La marcia nuziale

22:50 Tutto si aggiusta

00:30 La Squadra 3 – p.33

02:05 Allora in onda – I Racconti di Padre Brown – 22/10/2021

02:50 Heartland S2E13 – Il petroliere

03:30 Sea Patrol S4E13 – Bersaglio facile

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:25 Summertime – La belle saison

23:30 Rebel Dykes – Le indomabili londinesi

01:15 Bixa Travesty: la voce di Linn

02:40 Mother’s Balls: il mondo di Amber Vineyard

03:35 Sexplora

04:05 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Twentyseven

21:09 Botte da prof.

22:56 American Pie – Il matrimonio

00:46 Hazzard

02:29 Detective in corsia

03:56 Celebrated: Le grandi biografie

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Cento Cuori

23:10 Indagine ai confini del sacro

23:35 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:15 La cucina di Sonia

01:45 ArtBox

02:15 Like – Tutto ciò che Piace

02:45 I menù di Benedetta

30 La 5

20:05 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 75

21:10 Rosamunde Pilcher: la Promessa

23:10 La Verdad I, 7 – Le Verità Nascoste i

00:45 Solo per Amore – Destini Incrociati, 2

02:26 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 75

03:06 Love Is in The Air I, 158

31 Real Time

20:20 Casa a prima vista

21:20 Il re del bisturi

22:15 Vite al limite

34 Cine34

21:05 Il pesce innamorato

22:56 I laureati

00:50 Ne parliamo lunedi’

02:36 Bello come un arcangelo

04:05 Donne, botte e bersaglieri

35 Focus

23:00 Lo Sapevi Che? – Estate, 1,2 – Lo Sapevi Che? – Estate

23:15 La Genesi dell’Universo – i Grandi Misteri della Scienza

00:15 L’ Enigma Quantistico di Einstein

01:15 Problemi Al Motore – Mayday: Air Disaster – The Accident Files II

02:00 Universo Olografico – Universo Ai Raggi X III

02:43 10/07/2023 – Meteo Focus

02:45 Ingegneria Perduta II, 12 – Ingegneria Perduta II

03:30 Segreti di Famiglia – Superconnessi – Le Reti Sociali Degli Animali

38 Giallo

20:00 Balthazar

21:10 Vera

23:10 L’Ispettore Barnaby

01:10 Shetland

03:20 Nightmare Next Door

39 TOP Crime

20:15 Hanno Ucciso Babbo Natale – The Closer VII

21:10 Reazione A Catena – C.S.I. Miami VI

22:03 Vacanza Senza Fine – C.S.I. Miami VI

22:58 Confessioni – Law & Order: Unità Speciale X

23:52 Altalena – Law & Order: Unità Speciale X

00:45 L’ Ultima Diva – Colombo

02:35 Altra Faccia della Luna – Law & Order: Unità Speciale X

03:29 Il Retrovirus – Law & Order: Unità Speciale X

04:24 6 Passi Nel Giallo – Vite in Ostaggio

49 Italia 2

20:20 Un Ospite Scomodo – Friends

20:50 Il Ricordo di un Giorno di Festa – Friends

21:25 Yacht Rocky – i Griffin

21:55 Padri e Figli – i Griffin

22:25 La Festa della Strega 2 – Duncanville

22:45 Giocatore Contro Giocatore – Duncanville

23:10 L’ Esito delle Vacanze – The Big Bang Theory

23:35 La Ricalibratura del Rapporto – The Big Bang Theory

00:00 Rilevamento Automatico di Sentimenti – The Big Bang Theory

00:25 La Riverberazione della Locomozione – The Big Bang Theory

00:55 L’ Evaporazione della Paghetta – The Big Bang Theory

01:20 Risveglio Dopo 500 Anni – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:40 L’ Insaziabile Zombie – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

52 DMAX

21:25 Life Below Zero

23:15 WWE Raw

01:15 Cacciatori di fantasmi

03:50 Mountain Monsters

54 Rai Storia

20:05 Iconoligie quotidiane. Portali della Cattedrale di Chartres

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – 1943 Lo Sbarco in Sicilia – 21/12/2022

21:10 Incontri di memorie

21:40 Cronache dall’antichità. Dal mito alla storia p.1

22:40 Storia delle nostre città – Lucca – 04/07/2022

23:25 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Copernico. Vita di un rivoluzionario

00:20 Rai News Notte

00:25 Il giorno e la storia

00:45 Iconologie quotidiane. Donato Bramante – Tempietto di san Pietro in Montorio

00:50 Alla scoperta del ramo d’oro – Raffaele Torella

01:30 Passato e Presente – 1943 Lo Sbarco in Sicilia – 21/12/2022

02:10 Automobile, storia di una passione

03:10 MAGNIFICHE pt.3 Università di Napoli

55 Mediaset Extra

21:15 Colorado

00:35 Caduta Libera

01:37 Tgcom24 Breaking News

01:39 Avanti un Altro Story

02:34 Non è la Rai

04:15 Mai Dire Gallery