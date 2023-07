Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e in seconda serata di oggi, 6 luglio 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 6 luglio 2023, in onda in prima e in seconda serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 6 luglio 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Noos – L’avventura della conoscenza

23:55 TG1 Sera

00:00 Noos – Viaggi nella Natura

01:10 RaiNews24

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Non sono una signora

23:30 Musicultura Festival 2023

01:15 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via Dei Matti n°0 – Dado Moroni – Puntata del 11/10/2022

20:50 Un posto al sole – EP6234

21:20 Senza malizia

22:50 Premio Strega – LXXVII Edizione

00:00 TG3 Linea notte estate

00:30 Meteo 3

00:35 Parlamento Magazine

Rete 4

20:30 Controcorrente

21:25 Un’ Ottima Annata – A Good Year

23:43 Mission (Di R. Joffè)

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Zelig

00:30 Tg5

01:04 Meteo.It Tg5 Notte

01:05 Paperissima Sprint Estate

Italia 1

20:30 Doni di Fidanzamento – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Resisti – Chicago Fire

22:15 Ogni Cicatrice Racconta una Storia – Chicago Fire

23:00 Quello Che Non Sai Non Può Nuocerti. – Chicago Med

23:55 Una Inimmaginabile Realtà – Chicago Med

00:46 I Peccati del Padre – The Cleaning Lady

01:36 Scheherazade – Prodigal Son

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda Estate

23:15 Made in Italy

01:45 ArtBox

TV8

20:05 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 The Quake – Il terremoto del secolo

23:35 Inferno di cristallo

01:25 Una notte in giallo

NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Corpi da reato

23:40 Una notte al museo

01:45 Airport Security: Spagna

20 — Venti

20:13 La Collisione Al Planetario – The Big Bang Theory XII

20:36 L’ Imitazione Perturbativa – The Big Bang Theory XII

21:04 Smokin’ Aces

23:29 La Fuga dell’Assassino

01:24 Chuck Vs. la Tic Tac – Chuck III

02:04 Chuck Vs. il Test Rosso – Chuck III

Rai 4

20:31 Criminal Minds VI ep.20

21:18 Hawaii Five-0 – S4E5 – Un eroe caduto

22:04 Hawaii Five-0 – S4E6 – La cura

22:49 Hawaii Five-0 – S4E7 – Sotto copertura

23:34 Resurrection

01:25 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:05 Marchio D’Infamia – Walker Texas Ranger

21:00 All Is Lost

23:17 Firewall

01:23 Conflitto di Interessi (Di R. Altman)

Rai 5

20:24 Under Italy: I sotterranei di Osimo – S2E5

21:15 Le baruffe (Giorgio Battistelli)

23:00 I Beatles e l’India

00:37 Classic Albums: Gil Scott-Heron – Pieces of a Man

01:26 Rai News Notte

Rai Movie

21:10 Robocop 3

22:57 I ragazzi venuti dal Brasile

01:06 Anica – Appuntamento al cinema

01:10 Colette

Rai Premium

21:20 Vostro Onore – S1E1

22:15 Vostro Onore – S1E2

23:10 Last Cop – L’ultimo sbirro S5E6 – Una gita in paradiso

00:00 Last Cop – L’ultimo sbirro S5E7 – La truffa del secolo

00:45 Last Cop – L’ultimo sbirro S5E8 – Tutto in famiglia

01:30 La Squadra – S3E30

Cielo

20:25 Affari di famiglia

21:20 Bruce Lee – La grande sfida

23:05 Scarlet Diva

00:55 Ma mère

Twentyseven

20:00 Super Car

21:09 Doc Hollywood – Dottore in carriera

23:10 La famiglia del professore matto

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 5 giorni fuori

22:35 Allievi – Giovani Medici

23:30 La compieta preghiera della sera

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Thelma & Louise

00:10 I segreti di Brokeback Mountain

La 5

20:05 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 71

21:10 Una Pazza Giornata A New York – Love Education

22:55 Nancy Drew e il Passaggio Segreto – Love Education

00:41 Solo per Amore, 10

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Malati di pulito

23:20 Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli

Cine34

21:05 Piccolo grande amore

00:14 Sotto il vestito niente – L’ultima sfilata

02:03 Animali metropolitani

Focus

20:00 L’ Isola del Diavolo – Cose di Questo Mondo VI

21:05 Terrraferma – Natura in Movimento

22:00 Il Cuore Selvaggio della Sierra Gorda – Meraviglie della Terra III

23:00 Alieni – Primo Contatto, 1 – Alieni – Primo Contatto

00:00 Alieni – Primo Contatto, 2 – Alieni – Primo Contatto

01:00 Sistema Idraulico in Panne – Indagini Ad Alta Quota XI

Giallo

20:00 Balthazar

21:10 I misteri di Brokenwood

23:10 Shetland

TOP Crime

20:16 Sotto Controllo – The Closer VII

21:10 Fratelli di Sangue – Hamburg Distretto 21 XIV

22:03 Mondi Oscuri – Hamburg Distretto 21 XIV

22:58 Ferite – Law & Order: Unità Speciale IX

23:52 Il Culto della Morte – Law & Order: Unità Speciale IX

Italia 2

20:20 Ti Ricordi Quando… – Friends

20:45 Addio Al Celibato – Friends

21:15 Il Killer della Metropolitana

23:16 L’ Elasticità della Veridicità – The Big Bang Theory

23:45 La Concupiscenza del Concepimento – The Big Bang Theory

00:10 Il Rilievo della Geologia – The Big Bang Theory

00:40 La Proprietà Divisione-Collisione – The Big Bang Theory

01:05 Il Sincronismo Dei Compleanni – The Big Bang Theory

01:30 Zombie Indistruttibili – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

DMAX

21:25 La febbre dell’oro

23:15 Monte Rosa: La miniera perduta

01:05 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:05 Iconologie Quotidiane I ed. – Rembrandt Van Rijn

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – La fine della Jugoslavia

21:10 a.C.d.C. Langobardi. Alboino e Romans

22:10 a.C.d.C. Marchfeld 1278. La battaglia per l’Europa

23:10 Italia viaggio nella bellezza – La memoria in uno scrigno. L’Archivio Centrale dello Stato

00:05 Rai News Notte

00:10 Il giorno e la storia

00:30 Alla scoperta del ramo d’oro – Adriano Fabris

Mediaset Extra

21:15 Battiti Live – Radio Norba Cornetto Battiti Live

00:35 Caduta Libera

01:39 Avanti un Altro Story