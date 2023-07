Nuove assunzioni Ferrovie dello Stato: posizioni aperte luglio 2023

Secondo quanto riportato da Circuito Lavoro, Ferrovie dello Stato ha aperto nuove assunzioni. Tutte le posizioni aperte a luglio 2023.

Si cercano ingegneri, progettisti e altre figure

Ferrovie dello Stato assume: ecco le posizioni aperte a luglio 2023 e come fare per candidarsi correttamente. Le figure ricercate dalla nota compagnia ferroviaria sono numerose, diamo un’occhiata a quelle relative ai settori Trasporto&Logistica, Informatica e Edilizia/Ingegneria civile.

Specialista Espropri Junior

Requisiti: laurea Magistrale Ingegneria Edile-Architettura, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Giurisprudenza, Agraria. Conoscenza delle procedure espropriative, stime immobiliari di aree edificabili, aree agricole e fabbricati, progettazione di espropri, esecuzione di pratiche catastali, utilizzo delle piattaforme digitali per l’effettuazione di registrazioni, trascrizioni e volture. Ottima conoscenza del pacchetto Office e conoscenza della lingua inglese almeno a livello medio (B2 del Quadro di riferimento europeo). Piena disponibilità ad eventuali trasferte sul territorio nazionale.

Sedi: Catania e Palermo

Per candidarsi: da questa pagina

Assistente Lavori Opere Tecnologiche

Requisiti: Laurea magistrale in Ingegneria Elettronica, Ingegneria Elettrotecnica, Ingegneria Meccanica, Ingegneria delle Telecomunicazioni e Ingegneria Aerospaziale e Astronautica. Conoscenza sistemi operativi Windows, Pacchetto Office e SAP e conoscenza della lingua inglese almeno a livello medio (B2 del Quadro di riferimento europeo). Piena disponibilità a frequenti trasferte su tutto il territorio nazionale. Gradita conoscenza della normativa rilevante in materia di Lavori Pubblici e di Sicurezza, dei sistemi di ingegneria ferroviaria e dei processi di costruzione e tecnologie dei materiali;

Sedi: varie in Italia

Per candidarsi: da questa pagina

Altre figure

Ferrovie dello Stato assume anche le seguenti figure:

Solution Engineer

Requisiti: Diploma quinquennale, esperienza qualificata di minimo 10 anni come Solution Engineer o ruoli analoghi. Capacità di scrivere documentazione funzionale e tecnica informatica, competenza nelle attività di automated software testing, verification & validation. Conoscenza dei principali linguaggi di programmazione. Sarà considerato requisito preferenziale la conoscenza dei linguaggi in ambito Enterprise (.net, Java Enterprise, ecc.). Conoscenza del pacchetto Office e Project, conoscenza delle metodologie di Application Lifecycle Management, Software Development, Project Management (frontend, backend, database, mobile app etc). Preferenziale conoscenza o esperienza nel settore Travel & Transportation. Conoscenza lingua inglese livello intermedio.

Sede: Roma

Per candidarsi: da questa pagina

Progettista Ambiente

Requisiti: Diploma Istituto Tecnico e/o Laurea Triennale e/o Magistrale nell’area della Ingegneria Civile e Ambientale. Pregressa esperienza di almeno 2 anni nell’ambito delle costruzioni in relazione ad attività di controllo ambientale cantieri e conoscenza della Normativa Ambientale con particolare riferimento alla normativa cogente nella realizzazione delle infrastrutture ferroviarie e nella gestione dei cantieri, gestione delle problematiche ambientali di cantiere e pregressa esperienza di campo. Costituiscono titolo preferenziale la conoscenza della norma ISO 14001 ed una pregressa esperienza nella conduzione di Audit ambientali. Conoscenza di sistemi operativi Windows e Pacchetto Office, conoscenza della lingua inglese almeno a livello medio (B2 del Quadro di riferimento europeo). Costituisce titolo preferenziale l’abilitazione al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e/o Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione lavori (CSE) ai sensi del D.Lgs 81/08. Disponibilità a frequenti trasferte sul territorio nazionale.

Sedi: varie in Italia

Per candidarsi: da questa pagina

Per consultare tutte le offerte di lavoro in Ferrovie dello Stato potrete consultare il sito ufficiale, nella sezione dedicata alle opportunità di carriera. Visitate poi la sezione di CircuitoLavoro sulle assunzioni di Ferrovie dello Stato per essere sempre aggiornati sulle ultime news.

Foto di repertorio