Sono 100 gli addetti allo spazzamento e alla raccolta di cui Ama proprio in questi giorni ha avviato la ricerca. Per partecipare alla selezione c’è tempo fino al 13 luglio.

L’annuncio di lavoro

L’Azienda avvia una selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di apprendista “addetto spazzamento e raccolta” – livello 2B, di n. 100 apprendisti addetti alle attività di spazzamento con l’ausilio di veicoli, raccolta e tutela del territorio.

La procedura di compilazione delle domande potrà essere effettuata unicamente per via telematica, a decorrere dal 23/06/2023 e fino alle ore 15:00 del 13/07/2023, tramite compilazione da effettuarsi, previa registrazione, a questo link.

Alla piattaforma denominata IoLavoroNelPubblico (di seguito “Piattaforma”) della Società Adecco Italia S.p.A. si potrà accedere tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o attraverso apposita procedura di registrazione.

Comunicazione relativa all’utilizzo della piattaforma per la presentazione della domanda di partecipazione.

Ricordiamo ai candidati che nella home page della Piattaforma è presente la Guida Candidati ed è possibile consultare le FAQ per le indicazioni di dettaglio relative alla corretta presentazione della domanda di partecipazione. Inoltre, una volta effettuato l’accesso in piattaforma, all’interno della propria area riservata, nella sezione “Comunicazioni”, i candidati potranno formulare domande o quesiti per i quali non abbiano trovato una risposta nella Guida Candidati. Esclusivamente per i candidati che hanno difficoltà di login e che non riescono ad accedere alla suddetta sezione pur avendo seguito le indicazioni presenti nella Guida Candidati, è attivo durante il periodo di presentazione delle candidature nei giorni di martedì mercoledì e giovedì (ad esclusione di giovedì 29 giugno 2023) dalle ore 09.30 alle ore 12.30, un supporto telefonico al seguente numero: (+39) 3278027015; si specifica che telefonicamente non verrà dato riscontro a richieste diverse da quelle relative alle problematiche di accesso che dovranno essere segnalate tramite l’apposita sezione Comunicazioni sopra citata. Il numero sopra indicato non è abilitato alla ricezione di messaggi.