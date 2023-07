Genzano di Roma, getta la marijuana in un parco: arrestato 31enne

Per tutta la giornata di ieri, i carabinieri della Compagnia di Velletri hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio (nei comuni di Lariano, Ariccia, Genzano di Roma, Velletri, Nemi e Lanuvio) finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere ed al controllo della circolazione stradale.

Controlli dei Carabinieri: ecco cosa emerge

Nel corso del servizio i militari hanno notato un 31enne di Genzano di Roma che, nei pressi del parco pubblico di via Imbastari, spesso frequentato anche da bambini e giovanissimi che, alla vista dei Carabinieri ha cercato di disfarsi – gettandoli a terra – di 50 grammi di marijuana per poi darsi alla fuga. Bloccato dai militari è stato trovato in possesso di ulteriori 2 grammi della stessa sostanza custoditi nella tasca e pronti ad essere ceduti.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare anche una bilancia di precisione necessaria al confezionamento delle dosi. L’uomo è stato accompagnato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Altri due uomini, di 33 e 23 anni, di Velletri e Roma, sono stati denunciati per i reati, previsti dal codice della strada, di guida in stato di ebrezza alcolica e guida senza patente.

Inoltre, sono state elevate 9 sanzioni al Codice della Strada e quattro patenti sono state ritirate.

Nel complesso sono state controllate 138 persone e 89 veicoli, sono state eseguite 4 perquisizioni (3 personali, 1 domiciliare).

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Foto di repertorio