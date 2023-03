Questa mattina, 2 marzo 2023, alle ore 9:29, la S.O. ha inviato la squadra di Velletri (27/A), il Crrc e il funzionario di guardia a Genzano di Roma, in via Enrico De Nicola.

Genzano di Roma, esplosione in un appartamento durante dei lavori

L’intervento dei Vigili del Fuoco è avvenuto in seguito ad un’esplosione avvenuta durante dei lavori di ristrutturazione di un appartamento, collocato al primo piano di una palazzina.

Nessuna persona è rimasta coinvolta, lo scoppio ha provocato danni alla facciata esterna dello stabile e ai locali dell’appartamento coinvolto; in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’accaduto. Sul posto il 118 e le FF.OO.