Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima e in seconda serata di oggi, 4 luglio 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 4 luglio 2023, in onda in prima e in seconda serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 4 luglio 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè

21:25 Un cuore due destini – S1E1

22:15 Un cuore due destini – S1E2

23:10 TG1 Sera

23:15 Premio Biagio Agnes

01:15 RaiNews24

Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Il Regno (2020)

23:10 La Conferenza Stampa – Carlo Verdone – Puntata del 01/03/2023

23:40 La Conferenza Stampa – Lillo – Puntata del 22/02/2023

00:05 Generazione Z

01:27 Meteo 2

Rai 3

20:00 Blob

20:20 Via Dei Matti n°0 – Vincenzo Pirrotta – Puntata del 07/10/2022

20:50 Un posto al sole – Puntata del 04/07/2023 EP6232

21:20 Filorosso

00:00 TG3 Linea notte estate

00:30 Meteo 3

00:35 Parlamento Magazine

Rete 4

20:30 Controcorrente

21:25 Adolescenti in Fuga – Delitti Ai Caraibi

22:30 Delitti in Corsia – Delitti Ai Caraibi

23:37 Cellular

01:31 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:21 Una Mamma All’Improvviso 2

23:50 Tg5

00:24 Meteo.It Tg5 Notte

Italia 1

20:30 Essere Cattivo – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 Battiti Live – Radio Norba Cornetto Battiti Live

00:31 Auguri per la Tua Morte

LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda Estate

23:15 La tregua

01:45 ArtBox

TV8

20:05 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?

23:45 GialappaShow

NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:25 Avamposti – Nucleo Operativo

00:50 Monte Rosa: La miniera perduta

20 — Venti

20:13 La Configurazione Coniugale – The Big Bang Theory Xii

20:36 L’ Enigma del Regalo – The Big Bang Theory Xii

21:04 Doomsday (Di N. Marshall)

23:26 Il Corvo (Di A. Proyas)

01:31 Chuck Vs. Manoosh – Chuck III

02:11 Chuck Vs. la Maschera – Chuck III

Rai 4

20:32 Criminal Minds VI ep.18

21:19 Predators

23:08 Wonderland pt.40 – Speciale Wonderland: 50 anni senza Bruce Lee

23:43 Kristy

01:06 Anica appuntamento al cinema

Iris

20:05 Vittime Innocenti – Walker Texas Ranger

21:00 La Conquista del West (Di J. Ford/H. Hathaway/G. Marshall)

00:01 Il Californiano

01:42 I Due Presidenti

Rai 5

20:24 Under Italy: I sotterranei di Bologna – S2E3

21:15 Il segreto di una famiglia

23:04 Jimi Hendrix, Electric Church

00:35 Queen – Rock the World

Rai Movie

21:10 I ragazzi venuti dal Brasile

23:20 L’Albatross – Oltre la tempesta

01:30 Anica – Appuntamento al cinema

Rai Premium

21:20 Le indagini di Lolita Lobosco – S2E1 – Mare nero

23:10 Lea – Un nuovo giorno – S1E7 – Segreti di famiglia

00:10 Lea – Un nuovo giorno – S1E8 – Segni di speranza

01:05 La Squadra – S3E29

Cielo

20:20 Affari di famiglia

21:15 American Ultra

23:05 Il profumo di Yvonne

00:55 Showgirls – Scandalosamente cult

Twentyseven

21:09 Batman – Il ritorno

23:31 La scuola serale

01:34 Hazzard

TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Scambio d’identità

22:55 Paolo, apostolo di Cristo

LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Padre Brown

01:10 La cucina di Sonia

01:40 La Mala Educaxxxion

La 5

20:05 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 67

21:10 Temptation Island

00:59 Solo per Amore, 8

Real Time

20:30 Casa a prima vista

21:30 Primo appuntamento

00:30 Good Sex

01:45 Body Bizarre

Cine34

21:05 Le nuove comiche

22:58 Piccolo grande schermo

23:12 Le piacevoli notti

01:31 La principessa sul pisello

Focus

20:00 La Grande Muraglia Sotterranea – Cose di Questo Mondo VI

21:05 L’ Anno Selvaggio dell’Africa , 3 – L’ Anno Selvaggio dell’Africa

22:00 L’ Anno Selvaggio dell’Africa , 4 – L’ Anno Selvaggio dell’Africa

23:00 In Norvegia – Mega Trasporti

00:00 L’ Antonov – Mega Trasporti

01:00 Schianto Nel Deserto – Indagini Ad Alta Quota XI

02:00 Mega Tempeste – Universo Ai Raggi X III

Giallo

20:00 Balthazar

21:10 Perception

23:10 Grantchester

01:10 Shetland

TOP Crime

20:15 Gioco Sporco – The Closer VI

21:10 Una Strana Storia di Romeo e Giulietta – Law & Order

22:04 Sezione 33 – Law & Order: Unità Speciale XX

22:59 Florida – Law & Order: Unità Speciale VIII

23:53 Annientata – Law & Order: Unità Speciale VIII

00:46 Freddo Profondo – C.S.I. Miami VI

01:39 Filtro Solare – C.S.I. Miami VI

Italia 2

20:20 Regalo di Nozze – Friends

20:45 La Scommessa – Friends

21:15 Lupin III – la Partita Italiana – Animazione

23:16 Via L’Apparecchio! – Duncanville

23:45 Jurannie Park – Duncanville

00:10 Lo Scheletro Gentiluomo – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

00:30 Fenomeni Misteriosi – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

00:55 Hogback, L’Uomo Chiamato Genio – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:25 Nami e L’Uomo Invisibile – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

01:50 Il Mistero Degli Zombie – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

DMAX

21:25 Questo strano mondo con Marco Berry

23:15 WWE Smackdown

01:05 Cacciatori di fantasmi

Rai Storia

20:05 Iconologie quotidiane. Albrecht Durer, San Girolamo nello studio

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e presente – Garibaldi e i Mille

21:10 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Copernico. Vita di un rivoluzionario

22:10 Automobile, storia di una passione

23:10 Pt.1 – Margherita Sarfatti interpretata da Sonia Bergamasco

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:25 Alla scoperta del ramo d’oro – Massimo Della Valle

01:05 Passato e presente – Garibaldi e i Mille

01:45 1939 – 1945: la II Guerra Mondiale. Bombardare l’Inghilterra

Mediaset Extra

21:15 Avanti un Altro! Pure di Sera

00:35 Caduta Libera

01:39 Avanti un Altro Story