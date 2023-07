Roma truffa a due anziani per circa un milione di euro

Secondo quanto riportato da Roma Today, una coppia di anziani, rispettivamente di 83 e 87 anni, avrebbero sporto denuncia alla Polizia di Stato per truffa. Adesso si indaga.

La truffa milionaria

I due anziani sarebbero stati truffati con la tecnica del falso direttore di posta. I due infatti avrebbero consegnato gioielli per un valore di circa un milione di euro a un falso dipendente dell’ufficio postale per saldare i debiti di un loro nipote.

Le autorità competenti avrebbero già iniziato le indagini acquisendo le immagini delle telecamere della zona nei pressi della residenza della coppia di anziani.

Sul territorio romano questa non sarebbe la prima volta che degli anziani vengono truffati. Sono numerose infatti le segnalazioni e le denunce che arrivano alle autorità per indagare su questi reati.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio