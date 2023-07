80 piante di marijuana sequestrate a una famiglia dal pollice verde

I Carabinieri della Stazione Roma La Storta, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato 4 persone – una famiglia di 3 cittadini romeni e un uomo italiano – gravemente indiziati del reato di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’esito dell’attività antidroga

Ad esito di un’attività antidroga, i Carabinieri hanno localizzato l’abitazione, in zona La Giustiniana, dove i quattro – marito e moglie, entrambi 50enni, la figlia 27enne e il suo compagno 32enne – sono residenti e hanno eseguito una per perquisizione, rinvenendo 80 piante di marijuana, di altezza compresa tra 150 e 200 cm, oltre 17 kg della stessa già pronta, 530 g di hashish, materiale per il confezionamento e 1.000 euro in contanti, presunto provento di attività illecita.

Tutta la droga è stata sequestrata. L’arresto degli indagati è stato convalidato dal Tribunale di Roma che ha disposto per loro la misura dell’obbligo di presentazione in caserma, in attesa del processo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.