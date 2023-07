Gaeta denunciato 17enne per porto abusivo di armi e ricettazione

La Polizia di Stato, durante l’attività capillare di controllo del territorio a Gaeta, ha rintracciato e denunciato un giovane perché trovato in possesso di un coltello a serramanico e di vari oggetti provento di furto.

L’intervento della Polizia

Nel primo pomeriggio di ieri, personale del Commissariato di Gaeta – Squadra Volante – interveniva presso lo Stabilimento Balneare Militare, ubicato in Via Marina di Serapo, per segnalazione di tentato furto ad opera di due cittadini extracomunitari, uno dei quali armato di coltello.

All’esito delle immediate ricerche esperite, grazie alle descrizioni raccolte da alcuni avventori, è stato rintracciato uno dei malviventi, un giovane di 17 anni, mentre il complice è riuscito a dileguarsi.

A seguito di perquisizione personale è stato rinvenuto indosso all’indagato un coltello a serramanico, poi sequestrato, nonché parte della refurtiva, uno smartphone ed una carta di debito, celata all’interno di uno zainetto. La refurtiva è stata restituita alla vittima, una bagnante ospite dello Stabilimento Balneare Miramare, luogo presso il quale era stato consumato nel frattempo un ennesimo furto.

Le accuse e i provvedimenti

All’esito delle formalità di rito, il giovane pregiudicato è stato deferito alla competente Procura Minorile per i reati di porto abusivo di armi e ricettazione; lo stesso veniva affidato ai Servizi Sociali del Comune di Gaeta in quanto minorenne.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

Foto di repertorio