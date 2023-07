Roma, un camion si ribalta nel tratto tra Fiano Romano e il bivio A1

Astral e Autostrade comunicano un incidente sulla A1 Diramazione Roma Nord: Tratto Chiuso per Incidente tra Fiano Romano e il bivio A1 Roma Firenze direzione A1 Roma Firenze.

L’incidente

Sulla D18 Diramazione Roma nord, tra Castel Nuovo di Porto ed il bivio con la A1 Milano-Napoli, verso la A1, è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un incidente che ha coinvolto un veicolo leggero e un mezzo pesante e a seguito del quale quest’ultimo si è ribaltato sullo spartitraffico centrale, andando a invadere anche parte della carreggiata sud.

Si registrano 3 km di coda all’uscita obbligatoria di Castel Nuovo di Porto ed 1 km di coda tra il bivio con la A1 e la barriera di Roma nord, verso Roma.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Alternative viabilità

Agli utenti in transito sulla D18 Diramazione di Roma Nord e diretti verso Firenze, dopo l’uscita a Fiano Romano, si consiglia di prendere la S.S.4 in direzione Passo Corese, percorrere poi la S.P. 313 in direzione Poggio Mirteto, seguire le indicazioni per Stimigliano per poi rientrare in A1 a Ponzano Romano; per chi fosse diretto verso Napoli, dopo l’uscita a Fiano Romano si consiglia di riprendere la D18 in direzione Roma/GRA, seguire le indicazioni per la A24 per entrare in A1 alla barriera di Roma Est.

Per il traffico proveniente da Roma/GRA, si consiglia di seguire le indicazioni per la A24, entrare in A1 alla barriera di Roma Est, per poi procedere sulla A1 in direzione nord o sud, a seconda della destinazione.

Aggiornamenti

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.

Foto di repertorio