Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 3 luglio 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l'intrattenimento.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 3 luglio 2023: la lista completa

Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Techetechetè – Puntata del 03/07/2023

21:25 Il giovane Montalbano S1E1 – La prima indagine

23:35 Cose nostre – L’ultima difesa

23:55 TG1 Sera

00:00 Cose nostre – L’ultima difesa

00:45 RaiNews24

01:20 Sottovoce

01:50 Overland 22 – Pakistan: rotta verso il confine del nord

02:45 RaiNews24

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 C.S.I. Vegas S2E14 – Non c’è due senza tre

22:10 C.S.I. Vegas S2E15 – Strategia di gioco

22:55 C.S.I. Vegas S2E16 – In cauda venenum

23:40 Underdog – Ho scommesso su di me – La rinascita di Napoli – 03/07/2023

00:43 Meteo 2

00:50 I Lunatici

02:15 Casa Italia

03:45 Bel Ami – Storia di un seduttore

3 Rai 3

20:00 Blob – Puntata del 03/07/2023

20:20 Via Dei Matti n°0 – Nada – Puntata del 06/10/2022

20:50 Un posto al sole – Puntata del 03/07/2023 EP6231

21:20 Report – Puntata del 03/07/2023

23:15 Lea Pericoli – L’Avversario – L’altra faccia del campione – Puntata del 03/07/2023

00:00 TG3 Linea notte estate

00:30 Meteo 3

00:35 Parlamento Magazine

00:45 O anche no Estate – Puntata del 02/07/2023

01:35 Protestantesimo – “Gospel! Cantare l’Evangelo” – 25/06/2023

02:10 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Controcorrente

21:20 Zona Bianca

00:50 Linee Confuse – Training Day

01:47 Tg4 – L’Ultima Ora Notte

02:09 Metti Lo Diavolo Tuo Nel Mio Inferno

03:37 Ridiamoci Sopra! 1982

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:38 Meteo.It Tg5 20

20:40 Paperissima Sprint Estate

21:20 Temptation Island

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It Tg5 Notte

01:35 Paperissima Sprint Estate

02:22 Solo (Di M. Alhaique)

6 Italia 1

20:30 Malvivente – N.C.I.S. – Unità Anticrimine

21:20 2 Fast 2 Furious

23:40 Final Destination

01:41 La Rapina – Prodigal Son

02:30 Studio Aperto – la Giornata

02:42 Sport Mediaset – la Giornata

02:57 Billy Bob Thornton – Celebrated

03:20 Bruce Willis – Celebrated

03:43 Jeff Bridges – Celebrated

04:06 La Città dell’Oro – Cose di Questo Mondo

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 In Onda Estate

21:15 Sotto il segno del pericolo

23:50 Conflitto di classe

02:00 In Onda Estate

02:40 Camera con vista

03:05 Bell’Italia in viaggio

04:05 L’aria che tira Estate

8 TV8

20:10 Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:30 Cops – Una banda di poliziotti

23:20 Genitori vs Influencer

01:15 Mordimi

02:45 Coppie che uccidono

03:35 Lady Killer

9 NOVE

20:20 Don’t Forget the Lyrics

21:35 Only Fun – Comico Show

23:40 The November Man

01:40 Airport Security: Spagna

20 20 — Venti

20:13 Il Riallineamento Dei Fratelli – The Big Bang Theory XI

20:36 L’ Asimmetria della Farfalla – The Big Bang Theory XI

21:04 Il Corvo (Di A. Proyas)

23:21 Whiteout – Incubo Bianco

01:24 Chuck Vs. L’Operazione Fenomeno – Chuck III

02:04 Chuck Vs. la Prima Classe – Chuck III

02:44 La Compagnia della Lancia – Dc’s Legends Of Tomorrow II

03:23 Il Mondo Dei Cattivi – Dc’s Legends Of Tomorrow II

03:59 I Segreti della Setta – R.I.S. Delitti Imperfetti V

04:36 Show Reel Serie Rete 20

21 Rai 4

20:34 Criminal Minds VI ep.17

21:21 Blood & Treasure S2E9

22:03 Blood & Treasure S2E10

22:51 Baby Driver – Il genio della fuga

00:41 Anica appuntamento al cinema

00:44 Fargo S4E1 – Benvenuti nell’economia alternata

01:52 Ashfall – The Final Countdown

03:50 Tribes and Empires: Le profezie di Novoland S1E20

22 Iris

20:05 La Lunga Caccia – Walker Texas Ranger

21:00 Nato il 4 Luglio

23:49 The New World

02:49 Note di Cinema

02:54 Il Pescatore di Sogni

04:41 Rancho Notorius

23 Rai 5

20:23 Under Italy: I sotterranei di Orvieto – S2E2

21:15 Atlantide

23:01 Sciarada – Il circolo delle parole: Gabriele D’Annunzio. Il libro di pietre vive

00:05 Dalle strade di New Orleans, la città della musica

01:36 Rai News Notte

01:37 Punto di svolta: Franz Kafka – E2

02:24 Under Italy: I sotterranei di Orvieto – S2E2

03:23 Wild Gran Bretagna – S1E6

24 Rai Movie

21:10 Io sono la legge

23:00 I comanceros

00:55 The Conspirator

02:55 Storie di vita e malavita (Racket della prostituzione minorile)

25 Rai Premium

20:15 DOC – Nelle tue mani – S2E16 – Mutazioni

21:20 Last Cop – L’ultimo sbirro S5E6 – Una gita in paradiso

22:05 Last Cop – L’ultimo sbirro S5E7 – La truffa del secolo

22:50 Last Cop – L’ultimo sbirro S5E8 – Tutto in famiglia

23:35 Trekking con sorpresa

01:10 La Squadra – S3E28

03:00 CultFiction – S1E3

03:35 Sea Patrol S4E2 – Lacrime di coccodrillo

26 Cielo

20:00 Affari al buio

20:25 Affari di famiglia

21:25 Between Us

23:15 Pat Rocco – La liberazione del nudo

01:05 Someone Like Me – Una chance per vivere sé stessi

02:45 Global Homophobia – Le radici dell’odio

03:50 Sexplora

04:10 Sex Pod – Quanto ne sai sul sesso?

27 Twentyseven

20:04 Super Car

21:09 La scuola serale

23:15 American Pie 2

01:04 Hazzard

02:43 Detective in corsia

04:11 Celebrated: Le grandi biografie

28 TV2000

20:00 Santo Rosario

20:30 TG 2000

20:55 Karol, Un Papa Rimasto Uomo

22:30 Indagine ai confini del sacro

23:10 La compieta preghiera della sera

23:10 Santo Rosario

29 LA7d

20:00 La cucina di Sonia

20:30 Lingo. Parole in Gioco

21:30 Joséphine, Ange Gardien

01:15 La cucina di Sonia

01:45 ArtBox

02:15 Like – Tutto ciò che Piace

02:45 I menù di Benedetta

30 La 5

20:05 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 65

21:10 Rosamunde Pilcher: una Tata per Noah

23:00 La Verdad I, 6 – Le Verità Nascoste i

00:49 Solo per Amore, 7

02:26 Daydreamer – Le Ali del Sogno, 65

03:06 Love Is in The Air I, 153

03:46 Una Vita X , 654 – una Vita X – L’Album Dei Ricordi

04:26 979 – Centovetrine V

31 Real Time

20:25 Casa a prima vista

21:30 Vite al limite

34 Cine34

21:05 La casa di famiglia

22:53 I peggiori

00:50 A tu per tu

02:40 Desideri

04:00 Peggio per me… meglio per te

35 Focus

20:00 L’ Isola della Melma Aliena – Cose di Questo Mondo VI

21:05 I Disastri Che Hanno Cambiato il Mondo , 3 – i Disastri Che Hanno…

22:00 I Disastri Che Hanno Cambiato il Mondo , 4 – i Disastri Che Hanno…

23:00 Il Mistero dell’Antimateria – i Grandi Misteri della Scienza

00:00 Il Mondo Al Microscopio – Dimensioni Che Contano

01:00 L’ Universo Al Telescopio – Dimensioni Che Contano

02:00 Storia Segreta del Sistema Solare – Universo Ai Raggi X III

02:43 03/07/2023 – Meteo Focus

02:45 La Città Nella Giungla – Ingegneria Perduta II

03:30 Sulle Ali del Vento – Wild Patagonia

04:15 Waterworld Africa, 1 – Waterworld Africa

38 Giallo

21:10 Vera

23:15 Shetland

03:55 Nightmare Next Door

04:45 I Am Homicide

39 TOP Crime

20:16 Prova Vivente – I Parte – The Closer VI

21:10 Freddo Profondo – C.S.I. Miami VI

22:03 Filtro Solare – C.S.I. Miami VI

22:58 Un Ago Nel Pagliaio – Law & Order: Unità Speciale VIII

23:52 Filadelfia – Law & Order: Unità Speciale VIII

00:45 Alle Prime Luci dell’Alba – Colombo

02:35 Il Peccato – Law & Order: Unità Speciale VIII

03:29 Responsabile – Law & Order: Unità Speciale VIII

04:23 Tgcom24 Breaking News

49 Italia 2

20:20 Catering per Funerali – Friends

20:50 La Scoperta di un Talento – Friends

21:25 Gettalo Via – i Griffin

21:55 Il Liceo Adam West – i Griffin

22:20 Un Mondo Social – i Griffin

22:45 Via L’Apparecchio! – Duncanville

23:10 Jurannie Park – Duncanville

23:35 La Miniaturizzazione Militare – The Big Bang Theory

00:00 La Trascendenza della Dipendenza – The Big Bang Theory

00:25 La Coabitazione Sperimentale – The Big Bang Theory

00:55 La Contaminazione della Vasca Da Bagno – The Big Bang Theory

01:20 La Catalisi del Calcio Fetale – The Big Bang Theory

01:40 La Nave Fantasma – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:00 Lo Scheletro Gentiluomo – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:20 Fenomeni Misteriosi – Tutti All’ Arrembaggio! One Piece

02:45 Una Vittoria A Caro Prezzo – i Cavalieri dello Zodiaco

03:10 Un Attacco Deciso – i Cavalieri dello Zodiaco

03:35 L’ Ira di Tisifone – i Cavalieri dello Zodiaco

03:55 Soliti Idioti Iv, 9 – i Soliti Idioti

04:15 Soliti Idioti Iv, 10 – i Soliti Idioti

52 DMAX

21:25 Life Below Zero

23:25 WWE Raw

01:15 Cacciatori di fantasmi

04:00 Mountain Monsters

54 Rai Storia

20:00 Quota 208 Sud

20:05 Iconologie Quotiidiane I ed. – Domenico Ghirlandaio

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente – Rosa Genoni e il made in Italy

21:10 Italia viaggio nella bellezza – La memoria in uno scrigno. L’Archivio Centrale dello Stato

22:05 Storia delle nostre città – Cagliari – 01/03/2021

22:50 5000 anni e + La lunga storia dell’umanità – Josephine. Napoleone amore mio – 27/06/2023

23:50 Siti italiani del patrimonio mondiali UNESCO. I cicli affrescati del Trecento a Padova

00:00 Rai News Notte

00:05 Il giorno e la storia

00:30 Alla scoperta del ramo d’oro – Giorgio Vacchiano – Puntata del 03/07/2023

01:10 Passato e Presente – Rosa Genoni e il made in Italy

01:50 L’ostetrica di Auschwitz

02:45 Gli Asburgo – Lorena – pt.4

03:40 Quando la storia diventa cronaca. Una vita per l’Algeria

55 Mediaset Extra

21:15 Colorado – Autunno

00:35 Caduta Libera

01:39 Avanti un Altro Story

02:34 Non è la Rai

04:14 Mai Dire Gallery