Programmi in TV stasera: ecco la Guida televisiva alla programmazione in prima, seconda e terza serata di oggi, 2 luglio 2023: scopriamo insieme quali sono i film in onda, ma anche cosa c’è da vedere in televisione.

La programmazione dei canali sul digitale terrestre di oggi

Tra sport, serie tv, lungometraggi, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento. Seguirete qualcosa sul digitale terrestre o preferirete vedere le piattaforme di streaming? Vediamo quali sono i programmi con la mini guida TV ai film, e non solo, di stasera, 2 luglio 2023, in onda in prima, in seconda e terza serata.

Guida TV ai programmi in onda stasera, 2 luglio 2023: la lista completa

Rai 1

18:45 Reazione a Catena

20:00 Tg1

20:35 Techetechetè

21:25 Scomparsa 1×01-02

23:20 Speciale Tg1

Rai 2

18:00 Atletica Leggera – Diamond League

19:50 NCIS New Orleans 6×07

20:30 Tg2

21:00 Tim Summer Hits

23:45 Domenica Sportiva

Rai 3

19:00 Tg3

19:30 Tg Regione

20:00 Blob

20:30 Sapiens Files

21:25 Kilimangiaro Estate

23:30 Tg3 Mondo

Canale 5

18.45 Caduta Libera

20:00 Tg 5

20:35 Paperissima Sprint

21:20 Coach Carter 1a tv

00:30 Tg5

Italia 1

18:30 Studio Aperto

19:30 CSI 12×22

20:30 NCIS 13×24

21:25 FBI: Most Wanted 3×10-11-12 1a tv

00:00 Law & Order: SVU 24×01



Rete 4

19:55 Tempesta d’amore 1a Tv

20:30 Controcorrente

21:30 Baciato dalla fortuna

23:40 Baaria

La7

20:00 TgLa7

20:30 Uozzap

21:15 Una giornata particolare – L’approvazione della regola di Francesc

23:15 La 7 Doc

Tv8 (ch 125 Sky)

19:05 GP Austria F1 (differita)

21:25 GialappaShow 1×07 1a tv + replica

Nove (ch. 149 Sky)

20:00 Little Big Italy Marsiglia + Santiago del Cile

Quali sono le serie Tv stasera in Tv domenica 2 luglio 2023

Le Serie Tv in Chiaro

Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:00 Shetland 1×01

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:00 Shetland 1×01 Warner Tv (ch. 37 e Tivusat 54) ore 21:30 Gotham

(ch. 37 e Tivusat 54) ore 21:30 Gotham Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 Colombo

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 Colombo Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:15 The Big Bang Theory 9

Le Serie Tv stasera su Sky

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) 21:15 Infiltrati alla Casa Bianca – White House Plumbers 1×04 1a tv

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) 21:15 Infiltrati alla Casa Bianca – White House Plumbers 1×04 1a tv Sky Serie (ch. 112) ore 21:15 Fantasy Island 1×01-02

(ch. 112) ore 21:15 Fantasy Island 1×01-02 Sky Investigation (ch. 114) ore 21:15 The Blacklist 10×01-02 1a tv

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:15 Whiteout Incubo bianco

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Resurrection

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 I 3 dell’operazione drago

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Pattini d’argento

Rai Premium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 Trekking con Sorpresa

Cielo (ch. 26 dtt, 19 Tivù Sat 126 Sky) ore 21:15 The Double

TwentySeven (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 American Pie 2

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Il gusto dell’amore

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:00 La banda del trucido

I Film stasera in tv su Sky

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Grazie ragazzi

(ch. 301) ore 21:15 Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Zodiac

(ch. 302) ore 21:15 Cinema Collection (ch. 303) ore 21:15 Rambo II La vendetta

(ch. 303) ore 21:15 Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Pan Viaggio sull’isola che non c’è

(ch. 304) ore 21:00 Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 GI Joe La nascita del Cobra

(ch. 305) ore 21:00 Cinema Suspense (ch. 306) ore 21:00 Regression

(ch. 306) ore 21:00 Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 Il vento del perdono

(ch. 307) ore 21:00 Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Taxi Driver

(ch. 308) ore 21:00 Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 Le amiche della sposa

